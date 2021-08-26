Изобретатели технополиса "ЭРА" получили почетные призы на форуме "АРМИЯ-2021"

Фото: Министерство обороны РФ

Первый заместитель Министра обороны России Руслан Цаликов наградил представителей предприятий и организаций-участников Военного инновационного технополиса "ЭРА" за плодотворное сотрудничество и весомый вклад в развитие инноваций на площадке военного иннограда.

Церемония состоялась на выставочной экспозиции технополиса "ЭРА" Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в рамках Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2021".

Министр обороны Сергей Шойгу осматривает достижения технополиса в области медицины в экспозиции Центрального военного клинического госпиталя им. А.А.Вишневского Фото: Александр БОЙКО

В этом году на тематической экспозиции технополиса "ЭРА" был продемонстрирован ряд совместных инновационных разработок.

- Так, с компанией "Стрелец" в этом году представлены комплект дежурного по стоянке части для охраны самолетов и система мониторинга медицинских показателей. Данные разработки позволяют организовать охрану объектов с минимальным привлечением личного состава и создать систему поддержки принятия решения медицинским персоналом для контроля и прогнозирования состояния здоровья у военнослужащих. Кубок и диплом вручили генеральному директору ООО "Стрелец" Сергею Левчуку, - сообщили в Минобороны России.

Награду получил начальник Центрального военного клинического госпиталя им. А.А.Вишневского генерал-майор медицинской службы Александр Есипов. Госпиталь представил на экспозиции аппарат для терапии оксидом азота "Тианокс", который позволяет спасать жизни пациентов с поражением легких и 3-D модель аппаратно-программного полигенераторного комплекса ударно-волновой и контактной литопсии с высокоточной ультразвуковой и рентген-навигацией для высокоточного дистанционного и контактного разрушения камней в почках.

Комплект "Стрелец" дежурного по стоянке части для охраны самолетов. Фото: Александр БОЙКО

Руслан Цаликов отметил наградой и Группу компаний "Элемент", которые в течении короткого срока на площадке технополиса разработали макет мобильной информационной платформы "Кварц", которая позволяет реализовать комплекс сервисов в рамках повседневной деятельности военнослужащих. Для награждения был приглашен Президент "Группы компаний "Элемент" Илья Иванцов.

Минобороны благодарит всех участников форума "АРМИЯ-2021" за сотрудничество и продвижение инноваций на благо Вооруженных Сил России.