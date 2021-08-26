Звезду сериала "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву ограбили

Неизвестные украли с Мерседеса телезвезды запчасти на крупную сумму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию обратилась 41-летняя актриса театра и кино Наталья Бочкарева. Телезвезда сообщила оперативникам, что несколько дней назад оставила свой «Мерседес Гелендваген» около одного из домов по улице Бочкова в Москве. Машина простояла на парковке одну ночь. На следующее утро, когда Наталья вернулась к автомобилю, то увидела, что неизвестные похитили с "Гелендвагена" несколько дорогих запчастей и значок Мерседеса. Артиста решила сразу обратиться за помощью в полицию.

«С заявлением в полицию обратилась 41-летняя актриса Наталья Бочкарева. Женщина сообщила о том, что неизвестные украли с ее автомобиля «Мерседес Гелендваген» ценные запчасти. Неизвестные похитили решетку радиатора с блоком управления камерами и активным радаром дистроника и передний значок Мерседес. Общий ущерб от действий воров составил 200 000 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицейские изучают все улики, найденные на месте преступления, а также просматривают камеры наблюдения. Неизвестный вор в розыске. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ - Кража.

Наталья Бочкарева - российская актриса театра и кино, исполнила множество ролей в фильмах и сериалах. Российскому зрителю больше всего запомнилась по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе».

Не так давно актриса уже попадала в скандальные новости. В ночь с 28 на 29 сентября 2019 года женщину задержали с наркотиками. В ходе следствия Наталья полностью признала свою вину и раскаялась. Спустя несколько месяцев судебных разбирательств, суд вынес приговор в виде штрафа в 30 тысяч рублей и прекратил уголовное дело.