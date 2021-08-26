В Нижнем Новгороде Мишустину показали набережные мечты

Вначале премьер осмотрел выставку «Город и вода». Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Как сделать городскую жизнь комфортной и удобной, обсуждали в четверг на всероссийском форуме «Среда для жизни» в Нижнем Новгороде. На форум съехались губернаторы, международные и российские эксперты в области урбанистики, а также архитекторы и девелоперы. На главную пленарную сессию форума приехал и премьер Михаил Мишустин.

Тема нынешнего (пятого по счету) форума - развитие набережных в российских городах. По оценкам экспертов, благоустройство набережных позволяет увеличить число приезжающих в город туристов на 50 процентов. При этом из всех городских набережных, имеющихся в России, пока благоустроены лишь 10 процентов.

Вначале премьер осмотрел выставку «Город и вода», на которой были представлены проекты участников всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. В этом году победителями конкурса стали авторы 160 проектов (их награждение прошло на полях форума). Победители конкурса получают гранты от 35 до 100 млн рублей на реализацию своих проектов. Конкурс стартовал в 2018 году. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. С прошлого года общий призовой фонд конкурса увеличен правительством вдвое - до 10 млрд руб. Мишустин пообещал, что со следующего года призовой фонд еще больше вырастет.

- Многие компании сегодня сталкиваются с ростом цен на стройматериалы. Это очень чувствительный вопрос и для проектов по благоустройству, - заметил Мишустин. По его мнению, увеличение призового фонда «будет честным и справедливым».

Во время осмотра выставки Мишустину показали проекты благоустройства набережных рек в Кисловодске, Магадане и сейсмоопасной зоне в Ангарске. Премьер также пообщался с выпускниками программы подготовки кадров Архитекторы.рф. Программу запустили 3 года назад. Она охватывает 83 региона, обучение по ней уже прошли 300 человек.

Директор института «Стрелка» Варвара Мельникова и главный архитектор Ельца, выпускница программы Марина Молодых попросили премьера продлить программу.

- Это так важно для России. Мы должны продлить программу здесь и сейчас, - согласился Мишустин, заметив, что около

20 выпускников программы уже стали главными архитекторами городов и регионов.

Как рассказал Мишустин, выступая на «пленарке» форума,

в этом году на формирование комфортной городской среды в бюджете предусмотрена отдельная статья расходов на 36 млрд руб.

Премьер напомнил, что регионы получили больше полномочий по разработке градостроительных документов, в частности, они могут упрощать правила землепользования и застройки.

- Это позволит лучше учитывать местную специфику в градостроении, - сказал премьер, заметив, что в городах проживает более 75% граждан страны.

Мишустин также пообещал, что правительство ускорит темпы строительства жилья в России.

- Планируется продолжать сокращать обязательные требования в отрасли, чтобы срок реализации идеи до выхода на стройплощадку сократился на 30% , - сказал Мишустин.

По словам премьера, несмотря на пандемию, темпы строительства жилья выросли. Жилых домов было построено на 30% больше, чем за тот же период годом ранее. Мишустин также заявил, что с опережением идет и расселение людей из аварийного жилья.

- На начало августа в новые дома переезжает уже более 214 тысяч человек, и по поручению президента будет подготовлена новая программа по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года, - сказал Мишустин.