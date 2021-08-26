Мишустин рассказал о меценате из ФНС: «А самовары у вас есть?»

Премьер напомнил, что запущенный по инициативе президента проект «Пушкинская карта» заработает с 1 сентября. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Школьники и студенты из маленьких городов должны иметь возможность легко добраться до объектов культуры и воспользоваться «Пушкинской картой». Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с музейными работниками в четверг в Нижнем Новгороде.

Премьер напомнил, что запущенный по инициативе президента проект «Пушкинская карта» заработает с 1 сентября. Он даст возможность молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет посещать концерты, спектакли и выставки бесплатно (в рамках номинала карты, пока определенного в 3 тысячи рублей).

- Мы будем помогать всем, чем можем, - пообещал музейщикам Мишустин.

Правительство предусмотрело 4,5 млрд.руб. на то, чтобы в течение трех лет капитально отремонтировать 100 муниципальных музеев и еще 400 музеев оснастить выставочным оборудованием. В кабмине считают, что это поможет сохранить культурные традиции малых городов и сел.

Премьер осмотрел экспозицию Нижегородского государственного художественного музея, где представлены картины Брюллова, Репина, Айвазовского, Саврасова, Шишкина, Васнецова. Картина «Ковер-самолет» Васнецова, написанная в 1880 году, - одна из жемчужин коллекции Нижегородского художественного музея.

- Потрясающая картина, - отметил премьер.

Во время встречи с музейными работниками Мишустин спросил у них про коллекцию самоваров, которую безвозмездно передал местному музею его бывший коллега по ФНС, меценат Николай Поляков. Коллекция Полякова включает больше тысячи самоваров, а также утюги и другую утварь.

- Удивительный человек, передавайте ему привет, - попросил Мишустин.

Поляков уже вышел на пенсию и живет в городе Городец Нижегородской области.