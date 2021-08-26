«Было так мерзко»: Экс-солистка «Тату» Лена Катина рассказала, что ее изнасиловали в 11 лет

Экс-солистка "Тату" Лена Катина. Фото: Евгения ГУСЕВА

Экс-солистка популярной группы «Тату» Лена Катина решилась на откровенное признание: 36-летняя певица рассказала, что в детстве она стала жертвой насильника. Лене тогда было всего 11 лет. Долгое время она держал эту боль в себе. Певице потребовалось немало времени, чтобы полностью пережить главный ужас своего детства. Она долго восстанавливалась - и физически, и морально. В том числе ей пришлось обратиться к психологу. Артистка не раскрывает личность обидчика и не сообщает, понес ли он заслуженное наказание.

- До сих пор помню его лицо. Было так мерзко... Это было ужасно мерзко. Я сейчас об этом рассказываю без слез, потому что это проработано с психологом. Я очень долго работала. Готова об этом говорить, чтобы помочь другим подросткам с этим справиться, - рассказала певица в анонсе программы «Секрет на миллион», полный выпуск которой выйдет 28 августа.

О пережитом в детстве насилии Лена Катина рассказала в программе "Секрет на миллион". Фото: кадр видео.

Лена Катина родилась в Москве, ее отец — Сергей Катин, создатель группы «Дюна» и автор многих песен этого популярного музыкального коллектива. Родители девочки развелись, ее воспитывали мать и отчим. Музыкой Лена начала заниматься с четырёх лет — сначала в кружке, затем, с восьми лет, в музыкальной школе по классу фортепиано. В 10 лет Катина начала выступать в детском ансамбле «Авеню», в котором она пела в течение трёх лет.

Затем Лена перешла в вокально-инструментальный ансамбль «Непоседы», где подружилась с Юлей Волковой. Вместе с Юлей она затем пела в группе «Тату». Их дуэт появился в 1999 году, когда Лена прошла кастинг, организованный продюсером группы Иваном Шаповаловым.

Несмотря на пережитое в детстве насилие, Лена смогла построить семью. В 2013 году она вышла замуж за словенского музыканта Сашо Кузмановича. Свадьбу играли два раза: в Словении и в Москве. В 2015 году у супругов родился сын Александр. Однако в 2019 году пара рассталась.

В 1999 году Лена Катина прошла кастинг в группу "Тату" и стала выступать в дуэте с Юлей Волковой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сейчас Катина встречается с мужчиной, личность которого она держит в секрете. Певица призналась, что не торопится знакомить бойфренда с сыном, поскольку мальчик тяжело переживает развод родителей.

- Мой сын еще не знаком с ним, но я не спешу, это новая история. Честно говоря, мне страшно. Мне хочется, чтобы он проработал боль после развода. Но так как папа приехал, и Саша много времени проводит с ним, прямо сутки напролет, ему будет легче, - рассказала Лена.