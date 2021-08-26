Глава Ростуризма Зарина Догузова стала «тайным покупателем» и инкогнито проверила отель в Анапе

Глава Ростуризма Зарина Догузова выступила в роли «тайного покупателя» - так во всем мире называют людей, которые инкогнито проверяют работу ресторанов, аэропортов, отелей, авиакомпаний. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Глава Ростуризма Зарина Догузова выступила в роли «тайного покупателя» - так во всем мире называют людей, которые инкогнито проверяют работу ресторанов, аэропортов, отелей, авиакомпаний. Пользуются услугами под видом обычного клиента, а потом составляют подробный отчёт - для начальства, владельцев бизнеса или, например, составителей рейтинга ресторанов. Телезрителям эта работа отлично знакома по передаче «Ревизорро».

Так же решила поступить и Зарина Догузова во время командировки в Анапу, рассказали «КП» в Ростуризме. На Черноморском курорте она побывала в нескольких гостиницах разного уровня - 3*, 4* и 5*. А переночевать решила в отеле «Белый пляж», причём как обычная туристка, не представляясь руководителем ведомства. Гостиницу выбрала неслучайно - на неё в Ростуризм поступали жалобы от отдыхающих.

Зарина Догузова для ориентира взяла официальный чек-лист, по которому оценивают уровень услуг в отелях разных категорий. «Белый пляж» в посёлке Джемете считается 4-звездочной гостиницей. Но при проверке оказалось, что по 35% критериев он не соответствует заявленному уровню классификации. Например, нет круглосуточного питания, ночью нельзя вызвать горничную, отсутствует тренажерный зал, не включается телевизор (что совсем уж странно). Кроме того, забронировать номер онлайн не получилось - пришлось звонить в отель. Гостье предложили остановиться минимум на двое суток. К тому же сотрудник отеля озвучил цену, которая существенно отличалась от заявленной в прейскуранте.

«Белый пляж» в посёлке Джемете считается 4-звездочной гостиницей. Но при проверке оказалось, что по 35% критериев он не соответствует заявленному уровню классификации. Фото: admkrai.krasnodar.ru

- Огромное количество жалоб, которое приходило мне весь сезон, и именно из Анапы, я в первую очередь связываю с тем, что на курорт поехали люди, которые раньше здесь не отдыхали, это другая аудитория. Я думаю, бизнес видит прирост не только по количеству людей, но и по размеру среднего чека. Это люди, которые готовы тратить деньги на курорте, но они хотят за свои деньги получить достойный сервис, - такое объяснение видит Зарина Догузова.

Отель «Белый пляж», позиционирующий себя как «эксклюзивный отель в русском стиле» и предлагающий отдых по системе «Все включено», действительно недёшев. На ближайшие выходные, судя по данным Booking.com, мест в нем нет. А три дня отдыха с 29 по 31 августа обойдутся в 35 тысяч рублей за двухместный номер.

Ростуризм обещает усилить контроль отелей на соответствие заявленному количеству звёзд.