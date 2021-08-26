Ученые говорят, что осталось 10 лет, чтобы спасти и защитить мировые океаны. Как каждый может помочь?

Спикеры и темы: Преподаватель онлайн-урока Елена Жаркова, представитель России в Коалиции по сохранению Южного Океана и Антарктики ASOC, автор и лидер эколого-просветительских проектов, в том числе инициатор серии уроков для школьников «Открываем Антарктику вместе»; руководитель всероссийского образовательного проекта «Недели в защиту животных»; организатор фотовыставки «В ледяных объятиях Южного континента»; лектор первого русскоязычного телеканала о Мировом Океане и истории отношений человека и моря OCEAN-TV В рамках урока затронуты следующие темы: География расположение океанов История открытий Как изучают океаны? Биология океанов Белые медведи Пингвины Что угрожает полярным океанам? Изменение климата в полярных океанах Полярный кодекс Сети охраняемых морских районов в полярных океанах Международное сотрудничество в полярных океанах Влияние изменения климата на Южный океан