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Общество26 августа 2021 11:00

Ученые говорят, что осталось 10 лет, чтобы спасти и защитить мировые океаны. Как каждый может помочь?

Какая угроза возникла над полярными океанами?
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Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

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Онлайн-урок для школьников "Два полярных океана"
Онлайн-урок для школьников "Два полярных океана"
Спикеры и темы: Преподаватель онлайн-урока Елена Жаркова, представитель России в Коалиции по сохранению Южного Океана и Антарктики ASOC, автор и лидер эколого-просветительских проектов, в том числе инициатор серии уроков для школьников «Открываем Антарктику вместе»; руководитель всероссийского образовательного проекта «Недели в защиту животных»; организатор фотовыставки «В ледяных объятиях Южного континента»; лектор первого русскоязычного телеканала о Мировом Океане и истории отношений человека и моря OCEAN-TV В рамках урока затронуты следующие темы: География расположение океанов История открытий Как изучают океаны? Биология океанов Белые медведи Пингвины Что угрожает полярным океанам? Изменение климата в полярных океанах Полярный кодекс Сети охраняемых морских районов в полярных океанах Международное сотрудничество в полярных океанах Влияние изменения климата на Южный океан
Океан и климатЭкология: люди и дела