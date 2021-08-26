Шойгу: Северный флот до конца года получит 238 единиц современного оружия

Министр отметил, что общая укомплектованность сил и войск флота всеми категориями военнослужащих составляет 97,7% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Продолжается переоснащение сил флота на новые виды оружия. Значительно увеличился боевой потенциал сил общего назначения после поступления на вооружение головной подводной лодки усовершенствованного проекта "Ясень-М". Кроме того, в этом году спланирована поставка 238-ми единиц современного вооружения, - заявил Шойгу, выступая на коллегии военного ведомства в четверг.

По словам главы военного ведомства на флоте "проводятся испытания новых кораблей, в том числе атомных подводных лодок "Князь Олег", "Новосибирск" и "Белгород", корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон", который в скором времени поступит на вооружение Военно-морского флота.

Министр отметил, что общая укомплектованность сил и войск флота всеми категориями военнослужащих составляет 97,7%, к концу года данный показатель возрастет до 99,2%.

Также Шойгу поблагодарил Военно-топографическое управление Минобороны России, "которое вносит существенный вклад в обеспечение реализации министерством обороны государственной политики в области геодезии, картографии и навигационной деятельности в интересах обороны страны".

- Вооруженные силы России с 2019 года получили почти 300 единиц топогеодезической техники и свыше 27-ми тысяч единиц навигационной аппаратуры. Это позволило сократить время создания цифровой информации о местности – в два раза, а оперативного издания топографических карт – в три раза. Поставляемая техника прекрасно зарекомендовала себя в ходе специальной операции в Сирии, арктической операции "Умка-2021" и учений в сложных климатических условиях, - заметил министр.