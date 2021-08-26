Зачем Путин поручил заняться тропами на Кавказе

Руководитель региона попросил помочь с разными проектами по развитию, вытянуть которые республика в одиночку не смогла бы. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

В четверг Владимир Путин встретился с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло. Руководитель региона попросил помочь с разными проектами по развитию, вытянуть которые республика в одиночку не смогла бы. Президент согласился, и уже буквально через несколько часов вышли официальные поручения. Вот самые интересные из них:

- В Северной Осетии появится новый туристический кластер. Местным властям поручено заняться транспортной доступностью, гостиницами, «создаем туристических троп». Государство предоставит субсидии чартерным рейсам до Владикавказа.

- В поселке Верхний Фиагдон восстановят центр пульмунологической помощи. Там появится дополнительный корпус с современным оборудованием. Меняйло рассказал, что в горах «уникальный климат» полезный легочным больным.

- В Беслане построят пантеон погибшим детям и музей профилактики терроризма. Отдельно выделяются деньги на полный ремонт дорог в городе, на развитие социальной инфраструктуры и так далее.