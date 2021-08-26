МТС дарит подписку на школьные учебники

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К началу учебного года МТС подготовила подарки для новых пользователей детской комбо-подписки НЕТАРИФ Junior. При подключении с 17 августа до 31 октября 2021 года клиенты получат бесплатную годовую подписку на учебники школьной программы в МТС Библиотеке и тату-наклейки с героями мультфильмов «Ми-ми-мишки» и «Сказочный патруль».

Подписка «Школа. НЕТАРИФ Junior» содержит полную базу популярных и альтернативных учебников из школьной программы по 40 предметам в электронном виде, удобном для чтения и для занятий. Пользователь может бесплатно оформить комплект учебников для одного класса на выбор на весь год.

Для активации подписки пользователи должны пройти по ссылке в SMS, которая придет после подключения НЕТАРИФ Junior или зайти в приложение Мой МТС в раздел Услуги – Доступные – Школа.

Для того, чтобы учебники отразились в личной коллекции пользователя в МТС Библиотеке, требуется обновить приложение до версии 4.1.

Первые 100 тысяч клиентов, подключивших НЕТАРИФ Junior в период акции в салонах МТС или на shop.mts.ru, получат также в подарок тату-наклейки с героями мультфильмов «Ми-ми-мишки» или «Сказочный патруль». Подробная информация доступна по ссылке junior.mts.ru/school.