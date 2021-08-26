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Политика26 августа 2021 21:05

«Единая Россия» проконтролирует перечисление единовременных выплат пенсионерам

Деньги поступят пожилым людям до конца следующей недели
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Андрей Турчак подчеркнул, что региональным отделениям «Единой России» уже поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат

Андрей Турчак подчеркнул, что региональным отделениям «Единой России» уже поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат

Первыми деньги получат те, кому начисления приходят на банковскую карту - это более 30 млн человек. Еще 12,7 млн рублей средств выплатят через Почту России с 3 сентября.

«РЕАГИРОВАТЬ ОПЕРАТИВНО»

Напомним, 24 августа Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате всем категориям пенсионеров, включая работающих. Обеспечить ее глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России» по обсуждению народной программы партии. Пенсионеры получат из бюджета по 10 тысяч рублей. Для этого людям не нужно будет куда-либо обращаться – субсидия будет выплачена всем без подачи дополнительных заявлений.

«Выплату получат абсолютно все пенсионеры: работающие и неработающие, те, кто получает пенсию по инвалидности, в том числе дети-инвалиды, а также по потере кормильца. Это должно быть сделано максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан», – сообщил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, обращаясь к главе Минтруда РФ Антону Котякову в ходе совещания по выполнению поручения Президента о единовременной выплате пенсионерам.

Андрей Турчак подчеркнул, что региональным отделениям «Единой России» уже поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключатся также штабы общественной поддержки в регионах РФ.

«В рамках штабов общественной поддержки необходимо канал коммуникаций выстроить, максимально широко провести разъяснительную работу. Все случаи задержек, ущемления прав не просто фиксировать, а реагировать оперативно для того, что выполнить ту задачу, которую поставил президент», – отметил секретарь Генсовета партии.

НЕ ДОПУСТИТЬ СПИСАНИЯ

В свою очередь министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что документы для выплат уже подготовлены, источники финансирования определены. Для получения денег пенсионерам не надо предоставлять никаких документов и справок.

«Выплата не будет учитываться в общем доходе семьи и не повлияет на иные меры социальной поддержки», - говорит Антон Котяков.

Важно отследить целевой характер использования средств, отметила в свою очередь замминистра труда Ольга Баталина.

«Ни в коем случае не допустить их списания - как в исполнительных документах, так и собственно по банковским кредитам. Здесь действительно требуется коррекция действующего законодательства. Фракция «Единой России» в новом созыве Госдумы, конечно, такие поправки подготовит», - сказала чиновник.

Ольга Баталина отметила также, что единовременную выплату получат 11,1 млн инвалидов. Это, в том числе, все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов. Также назначенные Президентов средства поступят семьям, которые получают пенсию по потере кормильца

Депутаты от «Единой России» готовы оказать помощь пенсионерам, если у них возникнут проблемы или вопросы с получением выплат, пояснила Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Анна Кузнецова.

«На мой взгляд, очень важно, чтобы в штабы общественной поддержки партии было возможно обратиться по различным вопросам, связанным с получением этих выплат, чтобы этот канал связи был открыт», - резюмировала омбудсмен по правам детей.

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