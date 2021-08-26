Российская креативная неделя: инструкция по применению

Фест-форум проходит в Парке Горького и продлится до 29 августа включительно

Сегодня, 26 августа, стартовала Российская креативная неделя. Фест-форум проходит в Парке Горького и продлится до 29 августа включительно. Мероприятие станет знаковым событием не только для художников, дизайнеров, разработчиков игр, издателей, писателей, урбанистов, архитекторов, артистов, но и для тех, кто не связан с креативными индустриями профессионально. На площадках фест-форума можно будет посмотреть кино, узнать, как пользоваться стриминговыми сервисами, где получить дополнительное образование и востребованную в XXI веке профессию.

Рассказываем, в эпицентре каких событий стоит оказаться в следующие три дня, чтобы узнать, чем живет та или иная креативная индустрия: кино, телевидение, музыка, издательское дело и др.

27 августа — выяснить, нужен ли музыкальный лейбл в XXI веке и как сегодня в медиа проникает искусственный интеллект

- на площадке «Музыка и саунд-дизайн» будут искать ответ на вопрос, как стать звездой? Как найти свой лейбл и нужно ли это делать, какие цифровые решения могут помочь музыканту в продвижении и монетизации собственного творчества, какова роль лейбла в цифровом продвижении контента и выходе на международный рынок?

- в павильоне «Новые медиа» расскажут о применении AL- и ML-технологий в медиа: сегодня искусственный интеллект снимает кино, пишет новостные статьи — и не только!

28 августа — осознать, как дизайн влияет на наши предпочтения, и убедиться, что юмор является неотъемлемой частью нашей жизни:

- на площадке «Архитектура и урбанистика» будут обсуждать, как промышленный дизайн влияет на жизнь каждого из нас, чем вдохновляет общество и как создает инновации

- в павильоне «Кино и ТВ» расскажут о создании развлекательного контента 360: как придумать шутки, какие шутки лучше всего заходят, к кому идти с созданным контентом — опытом поделятся эксперты Comedy Club.

29 августа — познакомиться с креативным видением будущего и еще больше влюбиться в майора Грома:

- на площадке «Спецпроекты» финалисты Всероссийского конкурса проектов в сфере креативных индустрий Art Team представят свои работы перед экспертным сообществом — по итогу питчинга жюри выберет 6 лучших проектов, а стартапы победителей будут реализованы в 6 регионах страны при поддержке правительств данных субъектов.

- в павильоне «Разработка игр и компьютерная графика» соберутся поклонники нашумевшего фильма «Майор Гром. Чумной Доктор» — здесь расскажут обо всем, что было скрыто от глаз обычных зрителей: объяснят, какой задумали Марго авторы проекта, что зашифровано в заглавных титрах и почему огонь в картине это отдельный персонаж, которого тоже придумывали.

Организаторы Российской креативной недели: ФГБУ «Роскультцентр» и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства Москвы