Вопрос дня: Что вы думаете о поселениях, закрытых для иноверцев? Хорошо испить водицы в чистом поле.instagram.com/poselenie_aminovka/

Марат АЛИМОВ, член президиума Духовного управления мусульман Москвы:

- Мы живем по законам Конституции России и надеемся сохранить нашу веру. Мы хотим жить вместе с теми, кто с нами дружен. Этот подмосковный поселок мусульман не разжигает межнациональную рознь. В Великую Отечественную и в Афганистане советские мусульмане воевали за какую страну? И по каким законам они жили?..

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам СНГ:

- Такое недопустимо - чтобы какие-то религиозные объединения запрещали доступ на «свои пространства» на территории России жителям иной веры. На эти факты надо обращать внимание. Да, старообрядцы не пускали «чужих» селиться в их поселках, но они позволяли это делать на их окраинах, никак не притесняя этих людей. И в России закон должен быть един для всех.

Игорь СЕРЕБРЯНЫЙ, сооснователь Межрегионального отцовского комитета:

- Этнические анклавы есть не только в Подмосковье, но и в Москве. В Царицыне я наткнулся на подъезд, полностью занятый одной этнической группой. По каким законам они там живут? Нередко мы узнаем это по сводкам полиции. Законов шариата в нашем законодательстве нет.

Анатолий ВАССЕРМАН, телеведущий, знаток:

- Подобные поселки возможны в том смысле, что нет закона, запрещающего такие монопоселения. Но это нехорошо, поскольку русская цивилизация ориентируется на постоянное взаимодействие разных культурных традиций, а не на самоизоляцию. Но при всей нашей терпимости мы не считаем допустимым в такой вот форме отказ от взаимодействия.

Дмитрий МИХАЙЛОВ, директор информационно-правового центра «Миграция и закон»:

- Люди в поселке не нарушают законы? Думаю, нет. С точки зрения законодательства они перед законом чисты.

Кирилл КАБАНОВ, глава Национального антикоррупционного комитета:

- Люди живут на территории России - по законам РФ. А соблюдать религиозные традиции - это воля каждого. Но поселений, закрытых для людей иной веры, в России быть не должно.