Правила вакцинации от коронавируса в России: при каких условиях можно прививаться онкобольным, беременным и ВИЧ-положительным

Авторитетные медицинские ассоциации ряда стран прямо рекомендуют прививать беременных женщин Фото: Shutterstock

Продолжение. Часть первая.

За последнее время Минздрав внес несколько важных обновлений в методические рекомендации по вакцинации против COVID-19. Среди дополнений, которые чаще всего волнуют пациентов и врачей - порядок медотвода от прививки. Об этих правилах мы рассказали в первой части публикации. Сегодня - об особенностях вакцинации беременных женщин, а также людей с онкологическими болезнями и с ВИЧ-инфекцией.

ПРИВИВКА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ: КОМУ И НА КАКОМ СРОКЕ

При заражении коронавирусом последствия для будущих мам могут быть очень тяжелыми, предупреждают авторы методички. Во всем мире накоплены данные наблюдений, которые говорят о повышенной частоте выкидышей, рождения недоношенных детей и летальных исходов у беременных женщин с COVID-19. В то же время есть уже множество примеров того, что зарегистрированные антиковидные вакцины, давая защиту от болезни, не вредят ни матери, ни малышу. Поэтому авторитетные медицинские ассоциации ряда стран прямо рекомендуют прививать беременных женщин.

Российские эксперты по акушерству и гинекологии тоже приветствуют вакцинацию, но пока подход более осторожный. «В ходе изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (еще одно название «Спутника V». - Ред.) на животных не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности… и пренатальное развитие потомства. Однако опыт клинического применения препарата «Гам-КОВИД-Вак» при беременности недостаточен. В связи с этим применять вакцину «Гам-КОВИД-Вак» при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода», - говорится в методических рекомендациях Минздрава.

Исходя из этого, прививка от коронавируса на сегодня полагается будущим мамам при одновременном соблюдении двух условий:

1) если женщина входит в группу риска тяжелого течения COVID-19.

Речь идет о случаях, когда есть одна или несколько таких патологий:

- ожирение,

- сахарный диабет,

- хронические заболевания легких,

- сердечно-сосудистые заболевания,

- онкологические заболевания,

- хроническая болезнь почек,

- заболевания печени.

2) вакцинация проводится, начиная с 22-х недель беременности.

В недавно опубликованной научной работе команды российских исследователей под руководством главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава, академика РАН Лейлы Адамян есть еще одно дополнение. Специалисты считают, что вакцинацию также нужно рекомендовать будущим мамам, которые имеют повышенный риск инфицирования коронавирусом в силу профессиональной деятельности. В первую очередь это медицинские и социальные работники.

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАЦИЕНТЫ: КАК СОЧЕТАТЬ ПРИВИВКУ И ЛЕЧЕНИЕ

В первую очередь методичка дает ответ на вопрос, что делать людям, которые перенесли противоопухолевое лечение и в данный момент состоят на учете, находятся под наблюдением врача-онколога или даже сняты с диспансерного учета (на сегодня это возможно в редких ситуациях). В таких случаях вакцинация от коронавируса рекомендуется без каких бы то ни было ограничений - если нет других противопоказаний, не связанных с онкологическим заболеванием.

Если пациент проходит длительные курсы лекарственного лечения, включая гормонотерапию и некоторые виды таргетной терапии, то прививка от ковида тоже возможна без дополнительных ограничений - при условии, что «нет признаков гематологической токсичности». Речь идет о том, что в анализах крови не должны быть понижены три основных показателя: уровень лимфоцитов, нейтрофилов и лейкоцитов (все это разновидности иммунных клеток, а состояния при их снижении называются лимфопенией, нейтропенией и лейкопенией).

Если больному предстоит хирургическое лечение, то прививка от коронавируса рекомендуется за 14 дней или ранее до планируемой даты операции либо после выписки из хирургического стационара (окончательное решение принимает врач, предпочтительна вакцинация перед операцией).

Самая непростая ситуация - когда человек проходит лечение тяжелыми препаратами, которые серьезно влияют на иммунную систему (химиотерапия) либо курсы лучевой терапии. В таких случаях высока вероятность упомянутой гематологической токсичности, то есть падения уровней лимфоцитов, нейтрофилов и лейкоцитов. В то же время заражение коронавирусом для онкобольных серьезно повышает угрозу жизни. Поэтому эксперты рекомендуют постараться найти период, наиболее благоприятный для вакцинации. Возможны, в частности, такие варианты:

- за 2 недели и ранее до начала курса лечения,

- в интервале между курсами химиотерапии,

- до начала курса лучевой терапии либо после завершения такого курса.

Решение принимает врач-онколог в зависимости от обстоятельств в каждом конкретном случае - «ориентируясь на время наименьшего риска развития гематологической токсичности», говорится в методичке.

И еще одно важное правило. «Рекомендуется проводить вакцинацию Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») всем онкологическим пациентам со стабильным уровнем лимфоцитов >1,0x10*3 кл/мкл (при норме 1,3-4,0x10*3 кл/мкл) и количеством В клеток > 50 на мкл» (п. 3.19 рекомендаций). При этом предпочтительно делать прививку за 2 недели и более до начала противоопухолевого лечения, либо во время интервалов между курсами циклического лечения, либо после завершения лечения. При отсутствии такой возможности рекомендуется вакцинация в любой промежуток лечения по согласованию с лечащим врачом-онкологом.

ВОПРОС В ТЕМУ

Насколько велики риски осложнений после прививки у онкобольных?

На этот вопрос медицинские эксперты - составители методических рекомендаций по вакцинации отвечают так: теоретически нет предпосылок для повышения риска поствакцинальных реакций у онкопациентов, проходящих лечение. Потому что ни одна из зарегистрированных российских вакцин не содержит живые копии вируса. Однако у людей, чей иммунитет подавлен химиотерапией или лучевой терапией (что проявляется в снижении лимфоцитов, нейтрофилов и лейкоцитов), возможно снижение эффективности прививки. Поэтому нужно «индивидуально обсуждать с лечащим врачом-онкологом оптимальный временной интервал для использования вакцины», подчеркивают авторы методички.

ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ: ВЫЖДАТЬ МЕСЯЦ

Людям с ВИЧ-инфекцией в большинстве случаев вакцинация от коронавируса проводится без дополнительных ограничений - «вне зависимости от схемы антиретровирусной терапии, уровня иммунного статуса и вирусной нагрузки», - поясняется в документе. Единственное исключение касается ситуаций, когда пациент только начинает прием препаратов для борьбы с вирусом иммунодефицита человека (это и есть антиретровирусная терапия).

В первое время возможны сильные аллергические реакции на такие лекарства. А также в некоторых случаях есть риск развития воспалительного синдрома восстановления иммунной системы (ВСВИС, англ. IRIS). Если в этот период сделать прививку от ковида, то «нельзя исключить развитие индивидуальной непереносимости компонентов вакцины», предупреждают авторы методички.

Однако в течение месяца все должно устаканиться - организм привыкнет к новым лекарствам, и тогда уже можно делать укол для защиты от COVID-19. Итого: вакцинацию рекомендуется проводить через 4 недели после начала антиретровирусной терапии.

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