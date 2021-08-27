Фаина Раневская: Хотите, чтобы я воткнула себе в задницу куст сирени и сделала перед вами стриптиз

Полная энтузиазма мачеха Золушки («Золушка», 1947). Фото: Кадр из фильма

Фаина Раневская была соткана из парадоксов и противоречий. Ее современники вспоминали необыкновенную щедрость актрисы: она могла отдать весь свой гонорар малознакомому человеку (потом сокрушалась: «Отдала-то не тому, кому следовало»). При этом иных убивала острым словом. Правда, некоторые объясняют язвительность невероятной ранимостью Фаины Георгиевны: мол, ее едкие афоризмы - это как щит.

Она была очень талантливой актрисой, но при этом в кино не сыграла главных ролей. Хотя ее мачеху из «Золушки», экономку Маргариту Львовну из кинокомедии «Весна» или Лялю из «Подкидыша» забыть невозможно... Не говоря уже про «домомучительницу» Фрекен Бок из мультфильма про Малыша и Карлсона.

Реплика Ляли, просившей Мулю ее не нервировать, вошла в историю нашего кино («Подкидыш», 1939). Фото: Кадр из фильма

Всего 25 ролей в кино, в основном эпизоды, но Раневская была и надолго останется одной из любимейших актрис нашей страны. Тем не менее сама она о судьбе своей скажет: «Не судьба, а… шлюха».

Она так художественно и талантливо переосмыслила свою жизнь, что, кажется, это и было ее главным призванием. Даже история появление ее псевдонима - Раневская - кажется настолько невероятной, что как будто бы была придумана специально.

«ГЕРОИНЯ-КОКЕТТ С ПЕНИЕМ И ТАНЦАМИ ЗА 35 РУБЛЕЙ»

Ее настоящая фамилия - Фельдман. Фаина родилась 27 августа 1896 года в семье богатейшего человека Таганрога Гирши Хаимовича Фельдмана. Ее отец владел фабрикой сухих красок и пароходом «Св. Николай», а еще домами, магазином, мельницей, был купцом 1-й гильдии и крупным мануфактурщиком. Трудно сказать, какую судьбу он видел для младшей дочери, но точно не актерскую, хотя Фаина еще подростком влюбилась в театр. Но ее не приняли в театральное училище как «неспособную, неталантливую и некрасивую». В 19 лет она сбежала из Таганрога, чтобы стать актрисой.

Ее актерский дебют состоялся осенью 1915 года, когда она подписала контракт на работу в керченской труппе мадам Лавровской «на роли героинь-кокетт с пением и танцами за 35 рублей со своим гардеробом».

Именно в Керчи во время романтической прогулки на гору Митридат со своим коллегой - «опытным трагиком» родился ее сценический псевдоним, который и стал ее фамилией. Фаина зашла в банк, а когда выходила из массивных дубовых дверей, порыв ветра вырвал из ее рук купюры. Она остановилась и, следя за улетающими банкнотами, сказала: «Денег, конечно, жаль, но как они красиво летят!» На что ее восторженный спутник отреагировал: «Да ведь вы же чеховская Раневская!»

Первый ее сезон в Крыму был не самым удачным.

Вот как она описывала свой дебют: «Я стою на «горе» и говорю противно-нежным голосом: «Шаги мои легче пуха, я умею скользить, как змея...» После этих слов мне удалось свалить декорацию, изображавшую гору, и больно ушибить партнера. В публике смех, партнер, стеная, угрожает оторвать мне голову. Придя домой, я дала себе слово уйти со сцены...»

Но не ушла.

Через несколько дней случился другой курьез: «Платье на мне было розовое, с претензией на элегантность. Когда я начала кокетливо беседовать с партнером в комедии «Глухонемой», он, увидев мою черную шею (Раневская выкрасила горжетку из лисьего меха чернилами), чуть не потерял сознание. Лисица на мне непрестанно линяла». Ну а с публикой случилась истерика. И это был второй повод уйти со сцены. Но и его она пропустила.

ЛЮБИМА ВОЖДЯМИ

Несмотря на свой грандиозный талант и признание у зрителей, она была всю жизнь собой недовольна. «Ужасная профессия, - писала Фаина Георгиевна. - Вечное недовольство собой - смолоду и даже тогда, когда приходит успех. Не оставляет мысль: а вдруг зритель хлопает из вежливости или оттого, что мало понимает? После спектакля мучаюсь тем, что хорошо не играю. Всегда удивляюсь, когда хвалят».

Тем не менее она была обласкана не только обычной публикой, но и любима вождями. Раневская была лауреатом трех Сталинских премий. Именно Сталину приписывают слова: «Вот товарищ Жаров как ни загримируется, в любой роли все равно видно, что это играет товарищ Жаров, а Раневская, не гримируясь, в каждом фильме - разная».

Любил ее и Леонид Брежнев. На вручении Раневской ордена Ленина в 1976 году вместо приветствия Леонид Ильич ей сказал: «А вот идет наша Муля - не-нервируй-меня!» Раневская не посмотрела на то, что перед ней руководитель государства. «Леонид Ильич, так ко мне обращаются или мальчишки, или хулиганы!» - смутила она генерального секретаря ЦК КПСС.

С этой «Мулей…» вышло еще одно недоразумение. Авторство крылатой фразы из кинофильма «Подкидыш» оспаривали сразу три талантливые и знаменитые женщины. Фаина Раневская рассказывала в интервью, что это она придумала «Муля, не нервируй меня!». Что вызвало взрыв негодования у Агнии Барто, которая была одним из авторов сценария фильма. Барто уверяла, что фраза ее. Третьим претендентом на авторство была актриса Рина Зеленая, которая не только соавтор сценария, но и сыграла домработницу Аришу.

«У МЕНЯ НЕ ПЛОХОЙ ХАРАКТЕР, ОН ПРОСТО ЕСТЬ»

Раневская мечтала сыграть у Сергея Эйзенштейна в фильме «Иван Грозный» в роли Ефросиньи Старицкой. Однако режиссер выбрал Серафиму Бирман. Раневскую не утвердили на роль русской княгини как будто бы из-за «пятого пункта», а Бирман значилась в документах молдаванкой. Узнав, что заветную роль будет играть другая актриса, Раневская крикнула в негодовании: «Лучше я буду продавать кожу с жопы, чем сниматься у Эйзенштейна!» С главным режиссером Театра им. Моссовета, в котором служила Раневская, Юрием Завадским у нее тоже отношения не ладились. Они с трудом терпели друг друга. Однажды на репетиции Юрий Александрович воскликнул: «Вы своими выходками сожрали весь мой замысел!» «То-то у меня чувство, как будто дерьма наелась!» - тут же парировала Раневская. «Вон из театра!» - закричал Завадский. «Вон из искусства!» - ответила ему Фаина Георгиевна.

«БЛАГОДАРЮ АРИСТОТЕЛЯ И ЭЗОПА»

Афоризмы Раневской, подлинные и те, что ей приписывают, стали крылатыми еще при жизни актрисы. По этому поводу она замечала: «Еще мне незаслуженно приписывают заимствования из таких авторов, как Марк Твен, Бернард Шоу… и даже Эзоп и Аристотель. Мне это, конечно, лестно, и я их поэтому тоже благодарю, особенно Аристотеля и Эзопа».

Отказываясь от празднования юбилея, она говорила: «Я боюсь, что на юбилее вы скажете все хорошие слова и вам нечего будет сказать на моих похоронах». Про возраст лаконично: «Старость - это просто свинство».

Незадолго до смерти она написала: «Когда умру, похороните меня и на памятнике напишите: «Умерла от отвращения».

Объясняла свои сомнениях по поводу выбора роли: «Деньги проем, а позор останется». «Все сбудется, стоит только расхотеть…»

Однажды она ответила фотографу, который просил ее быть повеселее во время съемки для интервью: «Моя жизнь ужасно грустна, а вы хотите, чтобы я воткнула себе в задницу куст сирени и сделала перед вами стриптиз».

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