Священные нарты: Хранители этнокультурных традиций Таймыра встали на защиту древнейшего средства передвижения

Фото "Союза хранителей этнокультурных традиций Таймыра"

С каждым годом в России остается все меньше людей, которые знают технологии изготовления, украшения и использования древнейшего средства передвижения-национальных нарт. Проблема утраты народных обычаев очень обеспокоила членов "Союза хранителей этнокультурных традиций Таймыра", и они при поддержке Фонда президентских грантов решили приложить все усилия для передачи уникальных знаний потомкам.

На средства ФПГ в течение 2021 года реализуется проект "Священные нарты", который направлен на сохранение традиций пяти коренных народностей. Добровольцы не только изучают ценные знания, но и популяризируют их среди местной молодежи - показывают, как сейчас можно использовать нарты в быту, вовлекают жителей Таймыра в процесс их изготовления.

Проект охватывает территории двух населенных пунктов Таймырского муниципального района и включает в себя научную экспедицию в село Хатангу, издание сборника и одноименного фильма "Священная нарта", благоустройство этностойбища "Таймырская Ойкумена", создание трех видов мини-нарт и трех реплик в натуральную величину.

Также для всех жителей региона организуются мастер-классы, проводятся интерактивные занятия. Так, в игровой форме не только познается культура коренных аборигенов Таймыра, но налаживаются межэтнические отношения.

КСТАТИ

Чтобы как можно больше людей узнавали о волонтерских и добровольческих начинаниях, “Комсомольская правда” совместно с фондом президентских грантов провела обучающий курс для НКО по созданию видеороликов. В нем приняли участие представители 50 волонтерских и социальных организаций.

Мы хотели помочь тем, кто делает добрые важные дела, рассказывать о своей работе. В ходе курса представители НКО узнали, как создавать “вирусные” видеоролики, как правильно снимать и монтировать сюжеты, как продвигать их в соцсетях. Актерское мастерство, основы режиссуры и сценарного мастерства, технические навыки - всем этим со слушателями делились профессионалы нашей медиагруппы.

Лекции провели главный редактор "Комсомольская правда ТВ" Александра Лябина, генеральный продюсер "Комсомольская правда ТВ", кандидат наук, преподаватель ВГИК Ждан Тихонов, заместитель директора по радио в департаменте спец проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Наталья Макарова, редактора, режиссеры монтажа и специалисты SMM-департамента “Комсомольской правды”. Курировала проект руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы “Комсомольская правда” Александра Калашникова.

По итогам обучения НКО создали видеорассказы о своих проектах. А наша редакция выбрала семь лучших работ.

"Союз хранителей этнокультурных традиций Таймыра" тоже принимал участие в нашем конкурсе.

Истории всех проектов-победителей с видео мы публикуем на сайте kp.ru. Лучшие ролики также будут размещены в соцсетях “Комсомольской правды”.