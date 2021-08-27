Начало новой карьеры или почетная ссылка: Наталье Поклонской прочат должность посла в Африке

Наталья Поклонская. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мнение коллег Натальи Поклонской по депутатскому креслу на счёт возможного назначения ее послом разделились. Одни говорят, что это начало дипломатической карьеры. Другие – что ссылка.

- Комитет Госдумы по международным делам готов, если это потребуется, собраться в любое время и обсудить данный вопрос, - сообщил kp.ru зампредседателя комитета, депутат от фракции КПРФ Дмитрий Новиков. - Однако, новость о том будет ли Поклонская послом и в какой стране вы узнаете не от депутатов. Такими делами занимаются другие ведомства. Думская процедура всего лишь один из этапов назначения послов.

- Ходят упорные слухи что это будет небольшое государство в Западной Африке, расположенное на островах в Атлантическом океане. Вы что-нибудь знаете про это?

- Не могу комментировать, дождитесь сообщений официальных ведомств.

Другие коллеги Поклонской по думскому комитету так же официально объявлять страну, куда уедет Наталья, не хотят. Судя по всему, про Кабо-Верде не просто слухи.

- Вы Наталью хорошо знаете, как думаете может она отказаться? Все-таки это Африка, страна, которую мало кто с первого раза найдёт на карте.

- Нет, если уже идут такие разговоры, значит вопрос решенный, в том числе и с кандидатом на такой пост, - сообщил один из парламентариев. - Моё мнение, что это будет начало карьеры Поклонской в дипломатических кругах. С чего то же надо начинать, набираться опыта.

Экс-прокурор Крыма, зампредседателя думского комитета по международным делам, защитница Николая II, противница пенсионной реформы Наталья Поклонская и сама не раз говорила, что после завершения депутатских полномочий может быть назначена послом РФ.

- Да, говорила. Но никто не мог подумать что это будет крошечное африканское государство, затерянное в океане, - говорит другой думский коллега Поклонской. - Знаете, ещё со времён СССР было принято впавших в немилость работников номенклатуры, отправлять подальше из Москвы на ничего не значащую должность.

Сама Наталья Поклонская пока ничего не комментирует.

С 2018 года и по настоящий момент должность чрезвычайно вы полномочного посла в Кабо-Верде занимает Владимир Соколенко.

Кабо-Верде расположено на островах Зелёного Мыса в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки. Население - 583 255 человек. Занимаемая площадь 4033 кв. км.