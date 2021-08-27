Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика
Эксклюзив kp.rukp.ru
27 августа 2021 14:16

Дмитрий Песков - о «мечтах» Запада о Калининграде: Реакция у нас негативная. Отрицательная

Пресс-секретарь Президента России ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова
Александр ГАМОВАлександр ГАМОВ
Комментарии (14)Комментарии (14)(14)
Пресс-секретарь Президента России ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова. Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Пресс-секретарь Президента России ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова. Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

- ...Как вы думаете, Дмитрий Сергеевич, - обратился журналист «Комсомольской правды» к Пескову в пятницу, 27 августа, - чем объяснить то, что Калининградскую область довольно нередко в последнее время пририсовывают на картах к другим странам? Или генералы НАТО вносят наш анклав в разные свои планы. В этом, как известно, чаще всего Польша изощрялась. А вот сегодня в Германии предвыборные плакаты ХДС/ХСС появились на столбах, их наклеили с картой предвоенной же Германии, где Калининградская область - в ее составе. Знают ли о таких вещах в Кремле? И ваша реакция на эти странные явления, на эти странные мечты, странные бредни? Спасибо.

Вот ответ официального представителя Кремля:

- Мы знаем. Мы видели сообщения СМИ. Реакция у нас негативная. Отрицательная.

- То есть, и ещё какая-то реакция будет? Не знаю, кроме вашего вот этого заявления, которое сейчас прозвучало, может, какие-то ещё меры могут быть?

- Ну, дело в том, что это же не имеет отношения к официальной позиции Берлина. И, разумеется, официально Берлин не подвергает сомнению территориальную целостность Российской Федерации.

Но, конечно, очень важно понимать такие территориальные устремления определенных политических сил Германии.

Дмитрий Песков - о «мечтах» Запада о Калининграде: «Реакция у нас негативная. Отрицательная».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Калининградской области - о "включении" региона в состав Германии: "Я бы советовал такими вещами не играться"

Глава региона - в программе "Коридоры власти" с Александром Гамовым на Радио "Комсомольская правда" (подробно)

Интересное