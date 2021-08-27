«Большая по пять, но вчера»: В России возникли проблемы с величиной картошки

Производители беспокоятся, что торговые сети откажутся у них закупать урожай, потому что он мельче обычных стандартов Фото: Иван МАКЕЕВ

В России новая беда. Картошка отечественная нынче вышла мелковата. Виноваты неблагоприятные погодные условия во многих регионах — где дожди, где засуха. Проблема уже обсуждалась аж на уровне совещания Минсельхоза и Минпромторга с торговыми сетями и производителями.

Картофельный союз (объединяет участников картофельно-овощного рынка) выступил с предложением фасовать мелкий картофель в отдельные упаковки и продавать по более низким ценам. А то торговые сети от него нос воротят, ссылаясь на любовь покупателей исключительно к крупной картохе, которая нынче может оказаться в дефиците. Ситуация прямо как в известной советской миниатюре про раков: «Вчера большие, но по пять, а сегодня маленькие, но по три». Смешно-то смешно, но возникает опасение, а не получится ли в результате «маленькие, но по пять». И вообще, неужто россияне стали уже настолько разборчивы, что картошку им только определенного калибра подавай?

- Проблема с мелким картофелем действительно существует, он хорош для определенных целей, пока молодой и с тонкой шкуркой. А зимой что вы с ним делать будете? Если в суп — то, пока почистите, замучаетесь и от картофелины там ничего не останется, - поясняет председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. - Но сейчас проблема обсуждается на упреждение. Урожай-то еще не собран, и собирается из-за погодных условий с опозданием недели на три. Поэтому полноценные прогнозы о калибре большей части отечественной картошки давать рано. Но Картофельный союз совершенно правильно делает, заранее озвучивая свои опасения и предложения, - чтобы торговые сети могли сориентироваться в ситуации и не попасть впросак, если действительно картофель в среднем окажется мельче обычного.

По словам эксперта, речь идет о тех случаях, когда клубни калибруются в соответствии с требованиями сетей — то есть должны поставляться заранее заданного, стандартного размера.

- Сейчас нас предупреждают о том, что, возможно, торговым сетям придется умерить требования — потому что не будет достаточного предложения, - говорит Карпов.

Возникает и еще один вопрос. Уже пошли разговоры о том, что торговым сетям в этом сезоне, возможно, придется закупать больше импортного картофеля — более привычного крупного размера. И чего ждать тогда от цен?

- Отечественный картофель вовсе не обязательно продается дешевле импортного, - поясняет Андрей Карпов. - Важно, сколько в целом картофеля на рынке. Когда отечественная сезонная продукция заканчивается, то импортная, естественно, дорожает, потому что на нее вырастает спрос. Но если, скажем, импортной картошки будет поставлено вдвое больше, чем обычно, - это тоже приведет к дисконтам.

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