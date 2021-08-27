Оператор американского беспилотника опубликовал кадры убийств мирных афганцев

Американский военный, служивший в Афганистане и управлявший дроном, признался, что в 2019 году, неоднократно отдавал приказы стрелять в мирных граждан.

Американский военный, служивший в Афганистане и управлявший дроном, признался, что в 2019 году, неоднократно отдавал приказы стрелять в мирных граждан.

Свои откровения, а также несколько шокирующих кадров с камер беспилотников он опубликовал на одном из сайтов ветеранов американской армии.

Теперь он объясняет все тем, что Пентагон был недоволен малой эффективностью американских военных в Афганистане, а большое количество жертв было одним из требований Белого дома, оказывавшего давление на талибов* с целью усадить их за стол переговоров.

- Удары дронов были карательными. Убийства ради убийства. – сожалеет теперь бывший военнослужащий, имя которого стало известно представителям СМИ.

Он припомнил множество конкретных ситуаций из своего боевого прошлого.

Так, был отдал приказ застрелить молодого человека, ехавшего на мотоцикле. Убить его надлежало только потому, что он разговаривал по рации. В горном Афганистане мало вышек сотовой связи, и использование раций мирными жителями – обычная практика.

Решено было выпустить ракету и в жилой дом, рядом с которым сидел афганец, также говоривший по рации.

Использование беспилотников, способных стрелять и сбрасывать бомбы, активно началось в период президентства Барака Обамы.

- Из дома успела выбежать пожилая женщина. На мониторе пульта управления я увидел, как она встала на колени в отчаянии перед мужчиной, который погиб, и начала бить себя, стучать кулаками по земле, а потом поднимать их, сжатые, грозя небу. – вспоминает офицер, признавший, что не раз нажимал кнопку «пуск», направляя ракеты даже на людей с детьми.

Использование беспилотников, способных стрелять и сбрасывать бомбы, активно началось в период президентства Барака Обамы. Статистика военных ведомств США рапортует, что в общей сложности в Афганистане только за последние 2 года нахождения Обамы у власти беспилотниками было нанесено 542 удара, в результате которых погибло 3797 человек, в т.ч. 324 мирных жителя. Еще более активно дроны стали применяться и при Дональде Трампе. Именно Трамп «в целях обеспечения безопасности США» отменил распоряжение, согласно которому каждый удар беспилотника должен был одобрять командующий армии, и решение о нанесении удара по живым целям стали принимать обычные офицеры.

* - Талибан запрещенная в России террористическая организация.

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