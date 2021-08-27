«Армии-2021» - лучшая российская военная техника: форум открыт для массового посещения

Деловая часть выставки завершена. С четверга форум открыт для массового посещения

С 22 по 28 августа в России проходит международный военно-технический форум «Армия-2021». Деловая часть выставки завершена. С четверга форум открыт для массового посещения. Обратим внимание – по числу экспонатов он не имеет аналогов в мире – только в подмосковном парке «Патриот» в эти дни представлены более 28 тысяч различных образцов вооружения и техники.

ОТ БМП НА ПЛАТФОРМЕ «БУМЕРАНГ» ДО ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ «ЭРА»

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел экспозицию международного военно-технического форума. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил главе военного ведомства, что на форуме представлены делегации на самом высоком уровне – лица, принимающие решение о покупке техники. Особый интерес у иностранных партнеров вызвали танк Т-90МС, тяжелые огнемётные системы ТОС-А1, БМП на платформе «Бумеранг», военно-транспортный самолёт Ил-76МД90А, вертолёты семейства «Ми», зенитная ракетная система «Антей-4000», береговые ракетные комплексы «Рубеж», автоматы АК-12, АК-15, АК-19 и другое оружие.

Министр обороны посетил экспозицию военного инновационного технополиса «ЭРА», где ему представили одноименный электромобиль, разработанный для Вооруженных Сил России. По информации разработчиков, в ходе учений «Славянское братство» электромобиль «ЭРА» подтвердил, а по некоторым показателям превзошел ожидаемый результат. Также машина апробирована на песчаных дюнах в сложных дорожных и погодных условиях.

Еще одна разработка технополиса – комплекс обнаружения и распознавания вооружения и техники «Око» с лазерным подсветом цели для поражения высокоточным оружием.

Основное внимание глава военного ведомства уделил разработкам в сфере медицины и образования. Вместе с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой Сергей Шойгу осмотрел экспозицию, где представлены медицинские разработки. В частности, слушатели филиала Военно-медицинской академии продемонстрировали многофункциональный высокотехнологичный робот-тренажёр, который используется в учебном процессе в симуляционных центрах академии для обучения курсантов, ординаторов, слушателей. На одном из них Министру обороны показали оказание экстренной помощи.

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ СПЕЦНАЗА И ЛЕТЧИКОВ

В этом году на форуме представлена экспозиция «Военное образование – передовые технологии и цифровая трансформация», на которой военные учебные заведения представили ряд виртуальных тренажеров.

Тренажер виртуальной реальности для тактической и огневой подготовки десанта и спецназа «Хамелеон VR. Дуэль», разработанный с учетом боевого сирийского опыта, представило Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Как рассказали министру обороны России, его уникальность состоит в том, что военнослужащий ведет бой не с виртуальным противником, а с реальным военнослужащим в виртуальной среде. Осматривая виртуальный тренажер, Сергей Шойгу отметил, что такие тренажеры необходимо использовать не только для подготовки курсантов, но и поставить в войска.

Еще одна разработка предназначена для подготовки летчиков. Авиатренажер «Diamond DA-42T» (российская версия австрийских самолетов Diamond) сейчас проходит апробацию в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков. Он представляет из себя полностью идентичную тренажерную кабину самолета, и летчики смогут отработать на нем всевозможные сложные ситуации. Глава военного ведомства обратил внимание руководителей органов военного управления, что такие тренажеры должны поступать в учебные заведения одновременно с учебно-боевой техникой.

Кроме того, главе военного ведомства показали систему «Умная аудитория» с интегрированными элементами искусственного интеллекта и виртуальный ассистент – инновационную разработку в области довузовского образования, представляющую из себя облачную внутрисетевую базу данных научных материалов по всем учебным дисциплинам.

Также в ходе осмотра генерал армии Сергей Шойгу посетил и экспозиции зарубежных государств, представленные на форуме, в том числе экспозиции Казахстана, Индии, Белоруссии, Пакистана.

ФОРУМ ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ

Отметим, что также в четверг начали работу десятки выставочных площадок форума «Армия-2021» по всей стране. Начнем с Камчатки и Чукотки. Выставки развернуты в шести населенных пунктах в Камчатском крае, Магаданской области и Чукотском автономном округе, при этом площадки в городах Магадан и Певек, поселках Усть-Большерецк и Рыркайпий начали работать впервые в этом году.

На демонстрационных площадках выставлено для посетителей 154 единицы вооружения, военной и специальной техники, в том числе новейшие подводные лодки, корабли и катера, зенитные ракетные и береговые комплексы, самолёты и беспилотные летательные аппараты, бронетехника и артиллерийские системы. Представлены на форуме корабль противоминной обороны «Яков Баляев», новейшие водолазные и гидрографические катера, противодиверсионный катер проекта «Грачонок».

Организованы экскурсии гостей на корабли и суда, показ практической работы водолазов и телеуправляемого аппарата «Марлин», образцов вооружения и снаряжения боевых пловцов.

Площадка форума уже традиционно открыта в Хабаровске на аэродроме «Центральный». Помимо более 100 образцов техники, посетителям форума продемонстрируют возможности порядка 30 образцов военной техники, подразделений Минобороны, Росгвардии и МЧС.

Особенно интересным и зрелищными станут демонстрационные розыгрыши эпизодов строительства участка Байкало-Амурской магистрали, проведение специальной обработки участка местности и техники подразделениями РХБ защиты.

На площадке динамического показа гости форума увидят разминирование минного поля боевой машиной разминирования (БМР-3), действия робота разминирования при обнаружении взрывных устройств, практические действия водолаза под водой, действия спасательно-эвакуационной службы, развёртывание временных дорог с применением КРВД и пропуск техники, действия станции комплексной очистки воды СКО-10. Кроме того любой желающий сможет побывать в роли сапера, то есть попробовать разминировать участок с учебными минами. Танкисты учебного центра Восточного военного округа (ВВО) исполнят танковый вальс.

Впервые развернуты площадки форума в Якутии и Магаданской области, стать участниками и гостями МВТФ «Армия-2021» смогут жители таких отдаленных районов, как поселок Певек и Мыс Шмидта в Чукотском автономном округе.

В рамках международного военно-технического форума «Армия-2021» в городах Кронштадте и Балтийске зрители смогут увидеть боевые корабли и катера, современные образцы вооружения, военной и специальной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота.

В общей сложности, в мероприятиях будет задействовано более 40 боевых кораблей, судов обеспечения и быстроходных лодок из состава Балтийской и Ленинградской военно-морских баз, а также около 1,5 тысяч военнослужащих Балтийского флота.