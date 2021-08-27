Деревянный реализм: американские военные собирают танки из дерева

По мнению авторов идеи, такие самоделки позволят сократить расходы на проведение учебных боев без ущерба их реалистичности

Служащие 5-го морского строительного батальона ВМС США отчитались о начале сборки военной техники из дерева. И даже разместили фотографии, запечатлевшие процесс реализации ноу-хау своего командования.

Фанерные макеты боевых джипов и танков не смогут передвигаться самостоятельно по земле, ими также не смогут управлять специально обученные водители. Копии боевых машин будут использованы на учениях.

По мнению авторов идеи, такие самоделки позволят сократить расходы на проведение учебных боев без ущерба их реалистичности, поскольку макеты в точности повторяют размеры оригинальных машин. Кроме того, макеты проще перебазировать с места на место ввиду их меньшего веса и компактности.

Минусом таких изделий является их прочность и огнеупорность. Но, похоже, в Пентагоне всерьез озаботились экономией средств. Возможно, еще и потому, что миллиарды долларов, потраченные на вооружение афганской армии, а также подразделений американских военных, более двух десятилетий расквартированных в Афганистане, были потрачены впустую. Также в ходе поспешного бегства из Афганистана американцы спешно оставили в этой стране колоссальный объем военной техники и оружия. По оценкам экспертов, немалая часть летальных видов вооружения, гранат, мин и патронов окажется в самое ближайшее время на теневом оружейном рынке и попадет в руки террористических группировок.