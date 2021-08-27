Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье: бывшие «малиновые пиджаки», охранники Кремля и стилистки теперь стали крутыми фермерами

Живое воплощение образа настоящей русской красавицы Фото: Михаил ФРОЛОВ

РУССКИЙ ПАРМЕЗАН - ЭТО УЖЕ НЕ СМЕШНО

Я эту фермерскую ярмарку год ждала! Где еще найти в России другое такое событие, где в одном месте в одно время можно попробовать 500 сортов сыра, сотню сортов мяса, натуральный хлеб, сладости и все на свете от лучших фермеров и ремесленников со всей страны.

Обязательную термометрию при входе на ярмарку проводят девушки-барашки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Деревенский фестиваль, который придумал отец «русского пармезана» фермер Олег Сирота, с успехом проходит шестой год подряд в подмосковной деревне Дубровское. Гастрономический форум стартовал в четверг, 26 августа, и закроется в воскресенье, 29 августа. В этот раз желающих поторговать и себя показать было вдвое больше, чем торговых мест. Из 1000 претендентов специальная комиссия отобрала 400 самых достойных участников. Неудивительно, как показывает практика, изголодавшийся по натуральной еде народ скупает все.

Ради Ксении француз Себастьян переехал из Лондона в Москву, но так скучал по французским деликатесам, что основал их производство в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Когда я только начал варить сыр и прилетел в Италию, где в аэропорту меня встретил плакат с названием регионального сырного бренда, то в душе у меня плакал маленький фермер, - вспоминает Олег Сирота. - А в это время в России люди смеялись над нашими подмосковными сырами, даже в Comedy шутка была, мол, что дальше придумаете, химкинское шампанское? А сейчас уже людям не смешно. Подмосковные сыры стали брендом! В аэропорту Шереметьево встречает плакат, призывающий приехать на наш фестиваль и есть подмосковные сыры. Люди доверяют нашему бренду, это повод для гордости!

Сыр в шоколадной корочке варит в Тверской области бывший ФСО-шник Андрей Макаренко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на будний день и дождливый прогноз, народу — тьма! Самобытную атмосферу ощущаешь уже на входе: на рамках с полицией обязательную проверку температуры проводят девушки в костюмах барашков. Шагаешь по пахучей древесной стружке, мимо мельниц, клумб с полевыми цветами, стогов сена и сельскохозяйственной техники. Навстречу бородатые мужики в шароварах, заправленных в сапоги, косоворотках с кушаками и в картузах, бабы в длинных платьях с длинными косами и в цветастых венках.

Бывшая владелица event-агентства Ирина Балуева перепрофилировалась на производство натуральных паштетов. Бизнес ей помогает вести мама Фото: Михаил ФРОЛОВ

На фестивале «Сыр! Пир! Мир!» залезть на комбайн, а еще лучше прокатиться на нем — святое. В специальной зоне сверкающий новенький агрегат по очереди бесплатно катает всех желающих детишек. Мне туда пробиться не удалось, пришлось довольствоваться фото на сельскохозяйственном монстре - машина, между прочим, стоит 20 млн рублей.

Отец «Русского Пармезана» и этой ярмарки Олег Сирота с двумя дочерьми проводит экскурсию деловой делегации форума Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОЛБАСА С АКЦЕНТОМ

Целый павильон вина - так широко напиток богов на ярмарке представлена впервые.

Вижу симпатичного парня за мясным прилавков. У него сильный акцент. Оказался французом, который переехал на ПМЖ в Россию. Прежде Себастьян жил в Лондоне, но его жизнь перевернулась 9 лет назад. Он встретил россиянку Ксению, влюбился, женился, переехал к ней в Москву, у них родилось трое детей. Мужчина так скучал по французским колбасам, что научился их делать сам. Сначала только для себя, затем колбаса потребовалась друзьям, в итоге хобби переросло в бизнес.

Самые модные девушки на фестивале носят русские-народные сарафаны с кроссовками Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как дела с сыром? Что за головка с шоколадной корочкой?

- Это сыр Монтерей «Какао-Джек». В период вызревания он обтирается смесью из оливкового масла, какао, кофе и щепоткой перца, - рассказывает сыровар Андрей Макаренко. В свои 35 лет он отец пятерых детей, владелец дома и участка на два гектара в Тверской области и собственного хозяйства на 20 голов.

На деловой части форума выбритые мужчины в деловых костюмах соседствуют с бородачами в косоворотках и шароварах, заправленных в сапоги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Четыре года назад я жил в Москве, служил в ФСО в Первом корпусе Московского кремля, - признается мне он. - А потом надоел большой город, вместе с женой все бросил и уехал в деревню. Купили сначала одну корову, потом другую. Но молоко прокисает через 4 дня, его надо как-то сохранять. Вот и решили делать сыр. Стали развиваться. Недавно выиграли грант начинающего фермера на 3 млн рублей, купили трактор, пресс, косилку, грабли для заготовки кормов. Дело пошло. Уже старший 14-летний сын активно помогает. Под моим руководством недавно сварил 3 тонны молока, которые превратились в 300 кг сыра!

Народ не только ел, пил и сметал все с прилавков, но и устраивал фотосессии в деревенском стиле Фото: Михаил ФРОЛОВ

НА ГРИБАХ ДЕЛАЮТ ЦЕЛЫЕ СОСТОЯНИЯ

Гляжу, две красивые дамы за ярким прилавком. Не похожи на деревенских. Оказалось, мать и дочь. Последняя прежде была стилистом и визажистом, владела event-агенством. В пандемию все оставила и теперь ее семейный подряд делает паштеты невероятной нежности и натуральности.

Главным символом фестиваля остается сыр Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Попробуйте запеченный паштет из утиной печени по старинному французскому рецепту, - протягивает мне ложечку Ирина Балуева. - Мы все делаем без химии, продаем то, чем кормим любимых и родных. Баночка 350 рублей. Но какое качество!

Грибы тоже могут обеспечить безбедную жизнь. Это доказывает бывший «малиновый пиджак» Михаил Белоногов вместе с сыном Назаром. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Действительно, это непередаваемо вкусно. Но идем дальше. Батарея грибных корзинок. Белые, лисички и подосиновики, а также бруснику, клюкву заготавливает и продает бывший финансовый брокер, торговец ценными бумагами на Лондонской фондовой бирже.

Без фото на комбайне за 20 млн. руб. корреспондент «Комсомолки» обойтись не смогла. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Когда-то я был «малиновым пиджаком», - не скрывает 56-летний Михаил Белоногов. - Но после кризиса 1998 года я превратил свое хобби в бизнес. Собираем грибы на Севере Ленинградской области и Юге Карелии. Организую заготовительные конторы. Это хороший бизнес. Кормит нас и людей на селе. Мы им даем возможность заработать, чтобы зимой зубы на полку не положить. Работаем с семьями, у которых есть болотоходы. Когда узнаете, сколько они зарабатывают за сезон, оставите свое репортерское дело и пойдете по грибы и ягоды. Хватит, чтобы поменять старую машину на новую!

Гигантская улитка — один из самых интересных пока еще живых деликатесов на ярмарке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Грибы и ягоды от Белоногова можно купить даже на популярных маркетплейсах - вот до чего техника дошла!

Самый большой торт «Суворов» в России делают раз в году только для ярмарки «Сыр! Пир! Мир!» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каких только фермеров тут не увидишь! В Подмосковье даже улиток выращивают. Удовольствие не из дешевых - порция 6 штук 400 рублей. Одну гигантскую Ахатину используют для привлечения внимания. Она считается условно-съедобной, но за 3 тысячи рублей можно прикупить и ее.

Деловые переговоры на ярмарке проходят так Фото: Михаил ФРОЛОВ

Я же все, что было в кошельке, спустила на мясо. Кусочек мраморной говядины из Рязанской области по цене 2 тысячи рублей за кило растяну на неделю, из свежего сала сделаю строганины, а копченой по старорусским рецептам грудинкой угощу друзей.