Калуга отметила 650 лет со дня основания города

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области

Торжества прошли 27 августа в Концертном зале Калужской областной филармонии. На праздник были приглашены почетные граждане Калуги, члены Совета старейшин при Городском Голове, бывшие руководители города, заслуженные работники муниципального образования, главы калужских предприятий и организаций, представители органов территориального общественного самоуправления и национальных диаспор.

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области

Поприветствовав гостей праздника, Полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев зачитал поздравительный адрес Президента России Владимира Путина, адресованный калужанам и жителям области. В нем, в частности, говорится: «История города создавалась многими поколениями ваших земляков отважных воинов и искусных мастеров. Ее бережно хранят страницы древних летописей, прекрасные храмы и памятники, уникальные музейные и архивные собрания, названия калужских улиц и площадей. И, конечно, Калугу по праву считают колыбелью космонавтики, ведь здесь жил и трудился Константин Эдуардович Циолковский – великий мыслитель, ученый, изобретатель.

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области

Важно, что калужане с глубоким уважением относятся к богатейшему культурному, духовному наследию предков, вносят свой вклад в развитие родного города, области и всей страны. Сегодняшняя Калуга – красивый, благоустроенный, гостеприимный город – с серьезным промышленным, научным, образовательным потенциалом, современной социальной и транспортной инфраструктурой. Сохранив свою самобытность – он устремлен в будущее. Желаю вам здоровья, успехов и осуществления намеченных планов».

Игорь Щеголев также вручил Благодарность Президента Российской Федерации учителю средней школы № 17 города Калуги Надежде Кожушко за большой личный вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Даниил Егоров, подчеркнул в своём обращении к калужанам, что этот город - его малая родина и здесь он провел детство. Руководитель ФНС России также добавил, что город и жизнь людей постоянно меняются и заслуга в этом каждого работающего горожанина, потому что «налоги – это инвестиции в будущее».

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области

Глава области Владислав Шапша в своё выступлении подчеркнул: «Калуга – уникальный город. В нём гармонично сочетаются традиции и современность, размеренность, энергия и самобытность. Даже герб города объединяет символы разных эпох – императорскую корону и искусственный спутник Земли.

Мы любим наш город – родину талантливых и трудолюбивых людей. Их руками, вашими руками строился этот город. Своим трудом калужане не раз доказывали, что могут добиться самых высоких результатов на благо всей страны. В военное время калужане прославили имя родного города и в тылу, и на фронте.

Улицы и дома Калуги хранят память о Героях труда и Отечества, о видных военачальниках, о государственных и общественных деятелях. День рождения города – это еще одна возможность вспомнить всех, кто вложил свой труд и талант в его развитие, кто сохранил и приумножил лучшие традиции, кто смело смотрит в будущее».

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области

В своей речи губернатор произнёс слова особой признательности своим предшественникам – Анатолию Артамонову и Валерию Сударенкову, которые «всегда считали Калугу родным домом, чья поддержка во многом обеспечила городу место в авангарде позитивных изменений».

Также руководитель региона вручил награды калужанам, которые внесли большой личный вклад в развитие региона – медали «За особые заслуги перед Калужской областью», Почетные грамоты и Благодарности губернатора.

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области

А Городской Голова Калуги Дмитрий Денисов от лица всех жителей Калуги поблагодарил Президента России Владимира Путина и Правительство Российской Федерации за поддержку в подготовке юбилейных торжеств. В соответствии с президентским указом к ним готовились с 2012 года. «Мы чувствуем постоянное внимание к нашему городу. Это позволяет строить планы и заниматься поступательным развитием», - отметил Дмитрий Денисов. Он убеждён, что развитие родного города всегда опиралось на социально-политическую стабильность внутри Калужской области и слаженную работу федеральной и региональной управленческих команд. Городской Голова Калуги назвал сегодняшние достижения города в развитии промышленности и сферы услуг, жилищном и дорожном строительстве, обозначив в них важную роль приоритетных национальных проектов Также Дмитрий Денисов выразил уверенность в будущем благополучии областного центра: «Мы верим в наш город, верим в Россию, верим в себя!».