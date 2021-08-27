«С возможностью управления без участия машиниста»: компания 2050.ЛАБ разработала дизайн новейшего маневрового локомотива ТЭМ23

Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ разработал дизайн новейшего маневрового локомотива ТЭМ23. Презентация машины состоялась сегодня, 26 августа 2021 года, на железнодорожном форуме «PRO// Движение. Экспо». Проект выполнен по заказу ТМХ – крупнейшего в России разработчика и производителя подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта.

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ИНДУСТРИИ

«ТЭМ23 - первый локомотив, в дизайне экстерьера которого применены принципы бренд-ДНК ТМХ, - пояснила генеральный директор 2050.ЛАБ Дарья Топильская. - Сегодняшняя презентация – знаковое событие как для нашей дизайн-студии, так и для индустрии в целом. Особенно важно, что мы видим не макетные образцы или прототипы, а индустриализованные конструкции высокой степени готовности к серийному производству».

Старший дизайнер компании-разработчика Игорь Шитиков сообщил о ключевых особенностях ТЭМ23.

«На тепловозе установлена новая универсальная кабина. Дизайн поддерживает новый подход к конструированию маневровых тепловозов, примененный инженерами холдинга, - уточнил Игорь Шитиков. - Модульная конструкция машины позволит существенно снизить ремонтные простои техники. Также здесь использована не традиционная для локомотивостроения схема открывания капотов. Боковые панели смещаются вверх, открывая доступ к различным системам тепловоза. Боковые обвесы на нижней части защищают от несанкционированного доступа к элементам экипажной части и топливному баку».

ПОВЫШЕНА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Эксперты отмечают, что ТЭМ23 – новейший четырехосный, двухдизельный тепловоз модульной конструкции, предназначенный для выполнения маневровой и маневро-вывозной работы на железных дорогах. Тепловоз оборудован двумя дизельными двигателями мощностью 309 или 368 кВт каждый. Выпуск тепловозов предполагается освоить на Брянском машиностроительном заводе.

Технические решения позволяют оборудовать локомотив системой дистанционного управления и системой «Автомашинист» с возможностью управления тепловозом без участия машиниста.

За счет использования необслуживаемого оборудования и асинхронного привода на тепловозе ТЭМ23 количество заходов на обслуживание снижено в 2,4 раза, объем каждого вида обслуживания уменьшен в два раза.

В отличие от серийного тепловоза, применено резервирование основного оборудования, такого как дизель-генераторная установка, тяговая система, система охлаждения. Улучшены условия работы локомотивных бригад. За счет применения современных дизельных двигателей на ТЭМ23 повышена экологичность, в два раза снижен уровень шума и обеспечена экономия топлива и масла до 30% по сравнению с серийными тепловозами.

Обратим внимание, что национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ занимается разработкой проектов, призванных повысить привлекательность и конкурентоспособность изделий отечественного производства на российском и международных рынках, а также опытно-конструкторскими работами для предприятий транспортно-машиностроительного комплекса РФ. Компания получила престижную дизайн-премию Red Dot Award в категории Design Concept («Концепция дизайна») за концепт городского электропоезда AIRSCP.