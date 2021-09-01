Особенные люди: Почему больным раком крови нужна адресная помощь

По мере развития науки диагнозов становится все больше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В общем и целом, рак и другие опасные болезни крови лечатся в России за счет государства. Но лечение это длительное и сложное, и на каждом его этапе у пациентов возникают потребности, которые государство не всегда может предусмотреть.

Протокол

В большинстве случаев как лечить рак крови известно. В течение многих десятилетий ученые всего мира разрабатывают и выверяют протоколы лечения. Достаточно верно поставить диагноз, а дальше все расписано в научной литературе – какие лекарства должен принимать пациент, какие могут возникнуть осложнения, как с ними бороться, какова вероятность успешного лечения. Но по мере развития науки диагнозов становится все больше. Врачи теперь различают не только лимфобластные и миелобластные лейкозы, но и множество их разновидностей. И вообще наука постепенно движется к тому, чтобы различать у каждого пациента его собственный неповторимый рак и применять индивидуальный протокол лечения – уникальный набор медикаментов для каждого больного.

Тут возникает первая статья расходов, которую государство не предусмотрело – современная диагностика. В большинстве российских клиник разные виды рака различают, разглядывая клетки в микроскоп. Между тем, существуют революционные методы молекулярной диагностики, однако доступны они лишь в ряде передовых медицинских центров. Поэтому пациентам из регионов за современную диагностику и более точную постановку диагноза приходится платить самостоятельно. В этом им помогают благотворительные фонды, в частности Фонд борьбы с лейкемией, который поддерживает взрослых больных раком крови.

Off label

Многие лекарства в современной онкологии применяются off label, то есть не по назначению. В инструкции к ним не написано, что они лечат от рака, или написано, что они лечат от одного вида рака, но не написано, что лечат и от другого. Производители лекарств не всегда успевают или хотят регистрировать новые показания, между тем во всем мире врачи, понимая механизм действия препаратов, применяют их не по прямому назначению, проверяют и подтверждают их действенность.

Самый яркий пример лекарства, применяемого off label, – вемурафениб. Это лекарство от меланомы, которым успешно лечат редкое заболевание гистиоцитоз, благодаря чему тяжелые больные встают на ноги.

А бывают еще очень действенные, но пока не зарегистрированные в России лекарства. Например, триоксид мышьяка, благодаря которому самый быстрый и смертельный промиелоцитарный лейкоз стал легко и быстро вылечиваться. Но препарат, который государство не зарегистрировало, оно не может оплатить. Так что львиная доля адресной помощи онкологическим пациентам приходится на покупку незарегистрированных лекарств и лекарств, применяемых off label.

Трансплантация

Наиболее действенным способом лечения тяжелых лейкозов вот уже полвека остается трансплантация косного мозга. Саму трансплантацию оплачивает государство. Но для нее нужен донор, человек, который готов поделиться своими стволовыми клетками, и чья ДНК совпадает с ДНК пациента. Поиск донора, его активация и заготовка трансплантата стоят дорого, но именно это государство и не оплачивает. Если пациенту нужен донор, то семье или благотворительным организациям придется заплатить за поиск от трехсот тысяч до двух миллионов рублей. Редкая семья способна на такие траты.

Можно делать трансплантацию и от близких родственников, например, от родителей пациента или от его взрослых детей. Но у отца и сына, у матери и дочери ДНК совпадают лишь на половину: половина наших генов от мамы, половина от папы. Есть специальный прибор, при помощи которого костный мозг, совпадающий с костным мозгом пациента лишь на половину, можно приспособить, но покупку этого прибора государство не оплачивает тоже.

Кроме того, оно не оплачивает многие препараты, которые нужны для борьбы с неизбежными осложнениями, возникшими в результате проведения трансплантации.

Бытовые трудности

Наконец, надо понимать, что ни один человек не может справиться с раком крови самостоятельно. Нужна элементарная бытовая помощь близких. Бывают такие периоды, когда человек не может встать с постели, не может самостоятельно есть. С пациентами в клиниках дежурят мужья, жены, взрослые дети, родители. Но что делать, если человек одинок или приехал, например, на лечение в Москву из Хабаровска? А если приехал на лечение летом, задержался, наступила зима и нет зимней одежды? А если не на что купить авиабилет до клиники или от клиники до дома? А если перерыв в лечении и надо пару недель пожить в Москве до следующего курса химиотерапии? А если, в конце концов, просто одиноко, страшно и грустно?

Все эти бытовые проблемы пациентов, особенно одиноких и иногородних, решают благотворительные фонды, причем решают индивидуально, в зависимости от обстоятельств и потребностей. Покупают авиабилеты, снимают квартиры, снабжают одеждой, просто навещают, хотя бы по праздникам.

Все вместе это и есть адресная помощь.

Помочь подопечным Фонда борьбы с лейкемией можно здесь.