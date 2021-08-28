"Не ругайся – спаси жизнь!": футбольный клуб "Локомотив" предлагает фанатам отказаться от мата на трибунах и помочь тяжелобольным детям

На фото: Владимир Валерьевич Леонченко, генеральный директор ФК «Локомотив» и Фаина Яковлевна Захарова, президент фонда «Линия жизни».

Крепкое словцо на стадионах, нецензурные кричалки фанатов в адрес соперников во время матчей не редкость. Если вы не футбольный болельщик, то, возможно, и не знаете, что за мат зрителей на трибунах штрафуют не каждого матерщинника, а целые клубы. Поэтому в их бюджетах даже зарезервированы деньги на штрафы за мат болельщиков. А что, если превратить плохие слова в доброе дело? Попробовать решил клуб «Локомотив» и вместе с благотворительным фондом «Линия жизни» запустил акцию «Не ругайся – спаси жизнь!»

— Поведение болельщиков – мощный фактор, который влияет на команды, помогает двигаться вперёд и побеждать. Все вместе мы можем стать лучше и отказаться от использования нецензурных выражений. Наша совместная акция направлена на помощь детям: отказался от мата – спас жизнь ребёнка, — прокомментировал акцию генеральный директор ФК «Локомотив» Владимир Леонченко.

Футбольные клубы штрафуются Российским футбольным союзом за неподобающее поведение болельщиков. Размеры штрафов доходят до 100 тысяч рублей за матч согласно статье 112 главы 15 Дисциплинарного кодекса РФС. А ведь этих денег может хватить на целый курс реабилитации ребенка, который борется с тяжелой болезнью.

И «Локомотив» предложил фанатам: в случае, если матч пройдет без неприличных скандирований со стороны болельщиков клуба, деньги, зарезервированные на штрафы, перечислят в благотворительный фонд «Линия жизни» на медицинские программы: адресную помощь тяжелобольным детям и приобретение высокотехнологичного оборудования для российских больниц.

— Мы верим в лучшие качества российских болельщиков и уверены, что, имея такой выбор, они предпочтут не выражать свое негодование, а помочь детям. Это будет, с одной стороны, личной ответственностью болельщиков, а, с другой, социальной ответственностью футбольного клуба, — говорит президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

Отметим, что «Локомотив» проводит около двух десятков домашних матчей в год. Так сознательные болельщики смогут помочь сразу нескольким детям с очень тяжелыми диагнозами.

Акции фонда реализуются с использованием гранта ФПГ.