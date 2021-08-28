Мне безразлично, но чтобы все сделали: Зеленский поставил странные задачи министрам и губернаторам

По логике, после «посадить дерево» и «построить завод» следующим поручением, данным Зеленским губернаторам и министрам должно стать выполнение задачи нарожать и вырастить сыновей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые стратегические задачи перед Украиной поставил президент Незалежной Владимир Зеленский в своем интервью на телеканале «Украина». Еще совсем недавно он потребовал и пообещал высадить в стране миллиард деревьев за ближайшие три года. То задание вызвало бурное и продолжительное веселье не только на Украине, особенно, когда народ подсчитал, сколько деревьев должно высаживаться в стране в течение этих трех лет ежесекундно.

Теперь деревья забыты. То ли саженцев не достали, то ли лопат дефицит, но Владимир Зеленский про деревья предпочитает не вспоминать, хотя дедлайн по исполнению задачи с каждым днем все ближе и ближе, а это значит, что деревьев надо в эти секунды высаживать все больше и больше.

Но теперь перед Украиной стоит еще более масштабная задача, на фоне которой вся история с зелеными насаждениями выглядит не серьезнее детского лепета.

- Все, что делает нам добавленную стоимость, мы должны создавать в Украине. Правда или ложь, мы должны делать быстро и качественно, и удерживать людей, которые инвестируют, и потом будут нам давать добавленную стоимость, - патетически провозгласил президент страны. Какую правду или какую ложь надо делать быстро и качественно, так и осталось непонятным. Как и состояние, в котором Зеленский произносил эту речь. Но президент Украины не стал заострять на этом внимание зрителей, а сразу перешел к содержательной части своего выступления.

- Каждому губернатору, каждому министру я сегодня даю задание: новый завод. Новый завод от 500 до 5000 в своем регионе. Какого направления? Мне безразлично, - поставил он задачу, и тут министрам и губернаторам, наверное, сразу и сильно икнулось. Что такое «от 500 до 5000»? По всей видимости, речь идет о количестве рабочих мест на каждом новом предприятии. Если это так, то впору поразиться дилетантизму президента Украины, который вряд ли представляет себе, каким громадным должно быть современное производственное предприятие, на котором бы трудились 500 человек, не говоря уже о 5 тысячах сотрудников.

Впрочем, если принять такое поручение действительно всерьез, то и в других его аспектах дилетантизма не меньше, а то и больше. Какие, например, заводы должен построить министр образования или здравоохранения. Что должен выпускать на построенном МИДом заводе министр Кулеба? У главы МВД, например, и то задача полегче – он может предоставить и 500, и 5000 рабочих мест для осужденных на исправительные или обязательные работы, а как быть министру культуры? Разве что, как в миниатюре Аркадия Райкина к балерине провод к генератору привязывать. И, если министр построит где-то завод, может ли он идти в зачет местному губернатору? А наоборот?

И, конечно, что и для кого должны выпускать эти предприятия? Выпустить, в конце концов, не такая уж и трудная задача, но в капиталистическом мире востребовано лишь то, что покупается, что имеет спрос. Впрочем, Зеленскому это, как он сам сказал, безразлично.

И самое интересное, а где брать на исполнение этих поручений инвестиции, то есть деньги? Это, конечно, Зеленского тоже не интересует. Но есть, есть на самом деле способ выполнить оба поручения Зеленского одновременно. Надо организовать в каждом регионе местное ООО с численностью от 500 до 5 тысяч человек. Дать каждому из них по лопате и отправить сажать деревья. 25 тысяч человек, 25 тысяч новых рабочих мест.

Есть лишь три «но» во все этой затее. Первое – где взять такое количество лопат. Второе – откуда взять деньги для оплаты их труда, разве что попросить у Европы или США. И самое главное – где взять такое дикое количество саженцев?

Но даже при всех этих «но», это все равно более выполнимо, чем те задачи, которые ставит Зеленский перед своими подчиненными.

По логике, после «посадить дерево» и «построить завод» следующим поручением, данным Зеленским губернаторам и министрам должно стать выполнение задачи нарожать и вырастить сыновей. Как раз к концу первого срока нынешнего украинского президента они смогут отчитаться о выполнении, если Зеленский не станет тянуть с этим поручением. А главное – для этого не требуется, ни инвестиций, ни заводов, ни даже саженцев. А потому оно вполне выполнимо.