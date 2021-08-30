Лыжи, бег и скандинавская ходьба: На Алтае в пандемию соскучились по занятиям спортом

Несмотря на пандемию, спортивная жизнь в Алтайском крае не остановилась

Пандемия коронавируса надолго оставила многих россиян без привычного общения и образа жизни. Особенно трудно было горожанам старшего возраста, которые привыкли заниматься спортом на свежем воздухе, но из-за карантина и изоляции вынуждены были сидеть дома.

И даже в таких условиях активная жизнь в Алтайском крае не остановилась - тренировки проходили дома. Ветераны спорта по средствам связи делились между собой секретами здорового питания, эффективными спортивными упражнениями, делали дыхательную гимнастику, консультировались с врачами. А помогала им в поддержании здорового тела и духа Алтайская краевая общественная организация "Краевой спортивный клуб "Ветеран".

Именно она при поддержке Фонда президентских грантов реализовала проект "Спортивное долголетие" и начала организовывать различные оздоровительные мероприятия на свежем воздухе для ветеранов спорта и спортсменов-любителей старшего возраста. Велопрогулки, скандинавская ходьба, бег и лыжи - все это в живописных местах за городом и с соблюдением мер социальной дистанции.

Только в зимний период от занятий спортом в рамках проекта не менее ста человек получили позитивные эмоции и ощутимую пользу. Физическая активность на свежем воздухе укрепляет иммунитет и не дает растерять дух состязаний. Большинству ветеранов спорта так понравилось заниматься в группах, что они планируют продолжать выступать на различных спортивных мероприятиях и в будущем.

Гордимся нашими спортсменами и ждем новых побед!

Проект реализовывается при поддержке Фонда президентских грантов.

КСТАТИ

Чтобы как можно больше людей узнавали о волонтерских и добровольческих начинаниях, “Комсомольская правда” совместно с фондом президентских грантов провела обучающий курс для НКО по созданию видеороликов. В нем приняли участие представители 50 волонтерских и социальных организаций.

Мы хотели помочь тем, кто делает добрые важные дела, рассказывать о своей работе. В ходе курса представители НКО узнали, как создавать “вирусные” видеоролики, как правильно снимать и монтировать сюжеты, как продвигать их в соцсетях. Актерское мастерство, основы режиссуры и сценарного мастерства, технические навыки - всем этим со слушателями делились профессионалы нашей медиагруппы.

Лекции провели главный редактор "Комсомольская правда ТВ" Александра Лябина, генеральный продюсер "Комсомольская правда ТВ", кандидат наук, преподаватель ВГИК Ждан Тихонов, заместитель директора по радио в департаменте спец проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Наталья Макарова, редактора, режиссеры монтажа и специалисты SMM-департамента “Комсомольской правды”. Курировала проект руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы “Комсомольская правда” Александра Калашникова.

По итогам обучения НКО создали видеорассказы о своих проектах. А наша редакция выбрала семь лучших работ.

Алтайская краевая общественная организация "Краевой спортивный клуб "Ветеран" тоже принимала участие в нашем конкурсе.

Истории всех проектов-победителей с видео мы публикуем на сайте kp.ru. Лучшие ролики также будут размещены в соцсетях “Комсомольской правды”./