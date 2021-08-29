Школьник из Лондона заработал колоссальную сумму, продавая непонятный для многих товар

Свой заработок Бенджамин хранит в криптовалюте и планирует создать серию рисунков, посвященных супергероям комиксов

Британский школьных Бенджамин Ахмед сумел неплохо подзаработать во время каникул – он создал серию эмодзи под названием «Странные киты» и продал NFT на нее за 290 тысяч фунтов (около 30 млн. рублей).

Отец Бенджамина, Имран Ахмед, работающий разработчиком компьютерных программ, чрезвычайно горд успехами наследника, ведь именно он привил своим детям любовь к программированию.

Оба сына Имрана освоили компьютер, когда им было по пять лет, и с тех пор они с удовольствием сидят перед мониторами по полчаса в день даже на каникулах.

– Для них это было игрой, но я давно заметил, что они очень талантливы в программировании и разбираются в нем не по возрасту, - говорит счастливый отец. - Само собой, невозможно вколотить знание в детские головы и заставить их научиться всему за три месяца.

Свой заработок Бенджамин хранит в криптовалюте и планирует создать серию рисунков, посвященных супергероям комиксов.

- Мой совет всем детям - просто занимайтесь тем, что вам нравится, и не слушайте старших. Любите готовить еду - готовьте, любите танцевать - танцуйте и стремитесь к лучшему результату, какой позволяют ваши способности, – сказал юный программист и художник в разговоре с журналистами BBC.

Покупку NFT (цифровых сертификатов или невзаимозаменяемых токенов) нередко сравнивают с приобретением автографов знаменитостей, поскольку само владение токеном не дает никаких прав и имеет лишь коллекционную ценность. В то же время, эксперты считают, что со временем NFT, как и другие объекты коллекционирования, могут расти в цене, давая возможность заработать их владельцам.