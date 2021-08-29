Страшная тайна экс-солистки "Тату": Лена Катина в 11 лет стала жертвой сексуального насилия

Лена Катина решилась на всю страну раскрыть свою страшную тайну Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена Проклова, Лолита, Стас Костюшкин... Откровения звезд, переживших в детстве домогательства и даже насилие, множатся с каждым днем. По новой этике, навеянной Западом, говорить об этом не только можно, но и нужно, чтобы своим примером уберечь от беды детей.

Вот и "рыженькая из "Тату" Лена Катина решилась на всю страну раскрыть свою страшную тайну, о которой 25 лет знали лишь самые близкие. В эфире программы "Секрет на миллион" певица призналась, что в 11-летнем возрасте подверглась нападению педофила. Школьница Катина возвращалась домой, когда средь бела дня незнакомый мужчина ворвался вслед за ней в лифт со словами: "Будешь вести себя тихо - все будет хорошо".

- Я помню, что только сказала "Ой" и начала плакать. На седьмом этаже он вывел меня из лифта, провел через общий балкон ко входу на лестничную площадку. Сказал: "Снимай штаны", полез туда руками, - с ужасом вспомнила певица о том, как извращенец пытался склонить ее к оральному сексу. - Я первый раз в жизни видела половой член, да еще и так близко. Разрыдалась: "Пожалуйста, можно я не буду, можно я не буду". Я умоляла его отпустить меня.

По словам экс-"татушки", только спустя годы во время занятий с психологом она поняла, что педофил и сам боялся. Возможно, именно поэтому Лене повезло - нападавший ее не изнасиловал. Хотя все пережитое тогда в подъезде сложно назвать везением. Даже спустя четверть века звезда с содроганием говорит о тех минутах.

- Он сказал: "Ладно, вставай" и подвел меня к себе. Все это сопровождалось бесконечными вопросами: "ты когда-нибудь видела", "ты когда-нибудь трогала"... В итоге он взял мою руку и начал удовлетворять себя моей ладонью, - призналась экс-"татушка" с гримасой отвращения на лице. - Эти ощущения у себя на руке я помню до сих пор. Это было так мерзко, так ужасно. Когда он закончил, то просто убежал, оттолкнув меня.

От пережитого стресса Катина не смогла собраться на занятия в "Непоседах", где пела с самого детства. Оказавшись дома, она долго пыталась отмыться под душем от ощущения грязи по всему телу. К счастью, от родителей девочка не стала скрывать случившееся: мать примчалась домой с работы в считанные минуты после звонка и сразу вызвала милицию. Внешность педофила, который врезался в память на долгие годы, Лена описала в мельчайших подробностях. Но фоторобот оказался неэффективен: нападавшего так и не нашли - мол, маньяк редко орудует в одном и том же районе.

Справиться с травмой Лене помогла мама Инесса Катина. Больше всего она боялась, что после встречи с педофилом дочь больше не сможет доверять мужчинам и останется одна. Чтобы проработать неприятные воспоминания, избавиться от чувства вины и даже стыда, которое часто бывает у жертв, потребовалось много лет работы с психологами. Это принесло свои плоды: кавалеров "татушка" не боялась. В 2013 году она вышла замуж за словенского музыканта Сашо Кузмановича и родила ему сына Александра. Правда, два года назад супруги разошлись, и сейчас у Катиной новый избранник, которого она тщательно скрывает.