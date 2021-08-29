Банки обяжут рассказывать родителям о расходах их детей

В теории у родителей и раньше была возможность подобного «финансового контроля» Фото: Михаил ФРОЛОВ

За плохое финансовое поведение завтра приходишь в банк с родителями! Такое наказание теперь появится у российских детей.

В теории у родителей и раньше была возможность подобного «финансового контроля». Если мама с папой считают, что их чадо тратит деньги с карты на что-то подозрительное, они могут пойти в банк и попросить, чтобы им предоставили информацию об операциях по счету ребенка.

Попросить-то могут, да только банки зачастую отказывались предоставлять им такие данные. Ссылаясь на то, что информация о движениях по счетам и вкладам гражданина (даже несовершеннолетнего) есть банковская тайна за семью печатями. Так что найдите другой способ докопаться до истины, - пожимали плечами банковские служащие, кокетливо поглядывая отцам юных транжир в область ремня.

Всё, лавочка закрыта - больше клерки не имеют права отказать родителям в такой просьбе. Сотрудники Центробанка получили так много жалоб на подобные отказы, что специально обратились в Министерство просвещения с просьбой просветить их по данному вопросу. И после консультаций опубликовали письмо для российских банков с таким текстом:

- Пункт 2 статьи 857 ГК РФ предусматривает возможность предоставления законным представителям несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет составляющих банковскую тайну сведений об открытых таким несовершеннолетним банковских счетах, вкладах и совершаемых ими операциях.

Заодно ЦБ напомнил, что банки имеют право открывать счет или вклад клиенту в возрасте от 14 до 18 лет только с письменного согласия его законных представителей: родителей, усыновителей или попечителей.

Что касается детей до 14 лет, то на них вообще нельзя открывать счет. При этом ребенку, которому исполнилось шесть лет, можно выпустить карту, привязанную к счету родителя. И папа с мамой без всякого похода в банк могут видеть все расходы и устанавливать лимиты через свое мобильное приложение.

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