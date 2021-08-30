Вопрос дня: Что вам нравится и не нравится в путешествиях по России? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор:

- В этом году был в Сибири два раза. Люблю я сплавы по Иртышу и Тоболу. Лучше стали и дороги, и отели. И радуют ежедневные рейсы - Питер - Тюмень.

Ян БРАНИЦКИЙ, эксперт комитета по безопасности ТПП:

- Было два выезда на Селигер и в Астрахань с гидроциклом. Впечатлений масса, положительные - были. В Волгограде была убитая дорога, а сейчас все цивильно. Но удаленность от Москвы чувствуется - по общепиту в первую очередь. И на Селигере цивилизация может резко закончиться , когда после отличного асфальта дорога резко обрывается.

Вася Ложкин, художник :

- Гаишники на границах областей везде одинаковы - с нетерпением ждут нетрезвых. Поразил Ростов-на-Дону с рассуждениями, что москвичи понаехали и все хотят у нас отнять. Раздражают утверждения местных про «нашу самую вкусную кулебяку» и что «у нас не побывал, если не пробовал наш борщ и не видел памятник хромой кобыле».

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, вице-президент Движения автомобилистов России:

- Путешествую по треугольнику Москва - Крым - Минводы. По душе мне природа Южного Крыма, море в Сочи и вода в Ессентуках. Не нравятся в Крыму отключения воды. Нравится, когда берешь путевку в санаторий - тебя встречают-провожают и вообще всячески обхаживают.

Александр АЛИЕВ, руководитель интернет-агрегатора ЧОПов:

- Ежегодно бываю в Сочи, и не по разу, отмечаю то, что уровень сервиса в отелях повышается. Многие рестораны персонал привозят из столиц - от поваров до официантов, и это отражается в лучшую сторону на обслуживании. И логистика разивается - машину можно арендовать не только в аэропорту или на вокзале, и выбирать можно уже не из одной-двух компаний.

Эрнест АСЛАНЯН, частный детектив:

- Приятели с черноморских берегов отмечают, что уровень воспитания туристов упал, многим начхать на то, что о них подумают. Даже в пятизвездочных отелях можно наблюдать картины, что постояльцы, извините, малую нужду справляют в фонтаны и бассейны.