На Украине годовщину разгрома превратили в праздник

В Киеве - День памяти Защитников Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине сегодня торжественно отмечают 7-ю годовщину Иловайского разгрома. Конечно, маркетинговая упаковка данного исторического события немного иная. Теперь - «День памяти Защитников Украины».

Идея праздника, безусловно, результат работы очень грамотных социологов, которые отлично понимали, что травма Иловайска невероятно разрушительна для сознания политического украинца, которому в 2014 году объяснили, что историческая перемога в виде Майдана необратима и открывает Украине прямой и светлый шлях в Европейское будущее. Перемога меньше чем через год обернулась унизительным и кровавым разгромом, виновники которого до сих пор, к слову, не названы.

Вылечить такую травму любым расследованием или назначением виновных было совершенно невозможно, поэтому расследование находится там же, где и 7 лет назад. Зеленский, который задавал этот вопрос на открытых дебатах на стадионе с Порошенко, после выборов эту тему технично «забыл», что говорит о многом.

Но, «День памяти Защитников Украины» интересен даже не самим фактом своего существования. Он — одна из фантастических черт совершенно фантастической (а точнее — фантасмагорической) политической культуры современной Украины.

Это - продолжение формирования особого культа смерти. Начиная от стояния на коленях во время проношения гробов с телами «воинов» АТО, мифа о «киборгах» - украинских десантниках, то ли оборонявшихся, то ли отсиживавшихся в руинах Донецкого аэропорта. Празднование военного разгрома — особая форма групповой шизофрении. Это примерно как если бы немцы отмечали день памяти в годовщину Сталинградской битвы.

Сопровождается формирование украинской военной мифологии и символизма тоже довольно водевильно.

Тут и новые звания, «адаптированные под НАТО», и «Слава Украине!» в качестве воинского приветствия (кое-кто тоже кричал — Heil!) и в то же самое время, огромное количество заимствований из советского прошлого.

Иногда это выглядит чудовищно, а иногда — очень смешно.

Так например, идеологи из Офиса президента Зеленского, с легкостью и простодушием идиотов смешали в одном флаконе абсолютно советское заимствование в виде «Золотой Звезды Героя Украины» и церемонию вручение этой звезды бойцу нацистского «Правого Сектора». Хорошо, конечно, что посмертно, но сама драматургия мероприятия смахивает на спектакль в дурдоме.

Но, в Киеве этот бесконечный скверный анекдот совершенно никого не смущает. И участники представления делают вид, что все идет нормально.