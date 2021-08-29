«Хавать» мерзкую истерику не собираюсь»: Лера Кудрявцева обратилась к подписчикам после того, как Сарик Андреасян назвал ее «тварью»

Вели церемонию Андрей Малахов и Лера Кудрявцева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мало кто знает, но два дня назад в Сочи с помпой закрыли фестиваль «Новая волна-2021». Вели церемонию Андрей Малахов и Лера Кудрявцева, которая во время одной из реплик аккуратно и шутливо упомянула режиссера Андреасяна.

— Они как фильмы Сарика Андреасяна, — провела сравнение ведущая. — Их много, но, как говорится, хорошего мало.

Фото: Instagram.com

До этой трансляции добрался сам Сарик и устроил Лере жуткий разнос в инстаграме: и «тварью» назвал, и «морально устаревшей, плохой ведущей», и про грязный рот написал, и про воспитание.

Чуть позже, видимо, придя в себя, кинорежиссер, оценки фильмов которого на «Кинопоиске» имеют рекордно низкие показатели, решил подробно оправдаться и выложил фото с детьми, сопроводив его самопрезентационным текстом.

— Завершая свою мысль касательно предыдущего поста хотел сказать, что свою скромную популярность и место под солнцем я заработал исключительно своими силами и своими талантами, — написал он (орфография и пунктуация авторские). — Я никогда не продавал свою честь, гордость, тело, достоинство, своих детей и родную мать. Я позволяю шутить над собой только тем, кого я уважаю и я демонстрировал это много раз и всячески проявлял свою адекватность, когда шутки в мой адрес идут от людей уровня Урганта, Нагиева или уважаемых юмористов, но я всячески не уважаю наш шоу бизнес и ту грязь и бесталанность которую я вижу или слышу. Люди продающие свои рты и совесть не имеют право надо мной шутить.

Через некоторое время Кудрявцева решила ответить распаленному армянскому режиссеру.

Она призналась, что с его творчеством не была знакома. И корректность шутки для «Новой волны» предварительно обсудила с коллегами.

Фото: Instagram.com

— Признаюсь, не хотелось отвечать, но раз дошло до прямых оскорблений, решила все же выяснить, что за гения «обидели», разложить по фактам и объяснить товарищу, что «хавать» мерзкую истерику в свой адрес не собираюсь, — подчеркнула она. — Соглашусь, пнуть ногой шоу-бизнес со «старыми бесталанными ведущими» — гораздо легче и безопаснее, чем получить новый раз*б в миллионных просмотрах главного кинокритика ютуба. Но вот что с таким режиссером станет после публичного оскорбления женщины и его долгожданной «минуты славы»? А может кого-то из шоу-бизнеса, стирающего ноги и связки на сцене и гробящего здоровье в разъездах десятилетиями, тоже тронули заявления «киногения», не считающего этот труд за профессию? Отпишитесь в комментариях!

Подписчики, в числе которых и звезды, были единодушны.

«Оскорбивший женщину перестает быть мужчиной», - написала Ольга Орлова. «Руки прочь от прекрасной Леры!», - поддержал историк моды Александр Васильев. «Мужики нынче....», - согласилась Катя Гордон.

Судя по реакции самого Сарика, Лера невольно наступила на больную мозоль (Youtube переполнен сатирическими обзорами на фильмы Андреасяна), потому что он продолжил полемику и на второй день. И даже пригрозил судом всем, кто посмеет пошутить про него.

Фото: Instagram.com

— Чтобы всем была ясная картина и уровень того, что происходит вообще на тв и различных шоу! — написал режиссер уже сегодня, 29 августа (орфография и пунктуация авторские). — Люди ничего не смотрели, но обвиняют и пытаются оскорблять и шутить совершенно не понимания о чем и о ком они говорят. Я хорошо понимаю, что Лера делает свою работу и получает за это деньги. Мы все делаем свою работу и можем ошибаться, но заниматься интернет срачами я не особо умею и не считаю себя специалистом в поливании кого-то грязью. Для этого есть юристы и адвокаты. Иски с этого момента будут приходить к каждому кто пытается попасть на моем х** в рай думая, что их «невероятная» шутка обо мне сможет кого-то рассмешить. Я много раз писал и пишу, что быть известным я не стремлюсь и прошу обо мне не говорить. Я с вами за одним столом не сидел, руку вам не жму и не особо хочу и в ваших пиарах и раскрутках не нуждаюсь. Мой зритель со мной, а ваш с вами!