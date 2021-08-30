Эксперты: Россия тратит миллиарды на ликвидацию свалок вместо того, чтобы утилизировать отходы

Производители могут либо сами утилизировать отходы, либо заплатить за это экосбор, который будет направлен на развитие производств для вторичной переработки мусора. Фото: Валерия ТИТОВА

Количество отходов в нашей стране растет в геометрической прогрессии: с каждым годом россияне отправляют на помойку все больше и больше мусора. При этом 90% ТКО идет прямиком на полигоны. Более половины этого мусора составляют тара и упаковка, не подлежащие утилизации. Экологи бьют тревогу: если в корне не переломить ситуацию, площади для хранения отходов на свалках закончатся уже в ближайшие пять лет. Эксперты уверены, что спасти ситуацию должна новая концепция расширенной ответственности производителей (РОП). Она станет драйвером для развития в России рынка переработки отходов.

Суть концепции проста: за утилизацию должен платить не народ, а тот, кто производит упаковку и получает с этого прибыль - бизнес и международные компании, которые завозят свои товары в Россию. Это называется расширенной ответственностью производителей (РОП). При этом производители могут либо сами утилизировать отходы, либо заплатить за это экосбор, который будет направлен на развитие производств для вторичной переработки мусора. Такая концепция с успехом работает в Германии, Швейцарии, в Японии и во многих других странах. В эффективности РОП уже убедились в Белоруссии, где производителей также обязали утилизировать упаковку. Однако в России Министерство экономического развития под давлением бизнес-сообщества предлагает на два года отодвинуть сроки принятия новых правил, ссылаясь на то, что предприятия пока не готовы к переменам.

Фото: Валерия ТИТОВА

ЗАВОДЫ УЖЕ НАЧАЛИ МОДЕРНИЗАЦИЮ

Аббревиатура РОП появилась в 2015 году, когда в федеральный закон была внесена соответствующая поправка. С тех пор, по словам Дениса Кондратьева, генерального директора компании-утилизатора АО «СОЭМЗ», отрасль ожидает, когда же, наконец, РОП вступит в силу. Учитывая, что в этой сфере задействовано немало крупных транснациональных компаний, отрасль была готова к введению РОП с самого начала.

– Отрасль начала наращивать мощности в преддверии больших изменений по увеличению собираемости сырья. В нашем случае макулатуры. Практика показывает, что такие изменения происходят в течение 5 лет, - подчеркивает Денис Кондратьев. - Если будет сырьевой профицит, тогда это благополучие можно конвертировать в деньги. Перерабатывать больше сырья и выпускать больше продукции. Заводы начали модернизацию.

По его мнению, ожидание слишком затянулось, у многих представителей отрасли появилось разочарование, учитывая, что в такой ситуации они живут уже шесть лет. Президент Владимир Путин поставил задачу запустить расширенную ответственность производителей в стране к 2022 году. Однако производители товаров заявили, что пока не готовы, и попросили отсрочку. В итоге государство заморозило вступление законопроекта в силу на год.

- За шесть лет были созданы странные ассоциации, которые говорят, что осуществили миллиардные инвестиции. По факту никаких инвестиций осуществлено не было, - считает Кондратьев. - Пока лишь профанация. Была не РОП, а расширенная безответственность производителей. Мы надеемся, что президент не ошибся в своих словах. Это означает, что РОП должен быть запущен в 2022 году. В этом году Госдума примет законопроект.

Фото: Валерия ТИТОВА

«ПРОГРАММА ДОЛЖНА ЗАРАБОТАТЬ К 2022 ГОДУ»

Специалисты отмечают, что перезапуск концепции даст ощутимый экономический эффект расширенной ответственности производителей. В прошлом году прошло широкое обсуждение новой концепции с представителями бизнес-сообщества, общественных организаций и Правительства РФ. В ходе послания к Федеральному собранию Владимир Путин поставил задачу ввести ее в этом году. Была создана дорожная карта РОП и включено в концепцию ограничение утилизации продукции через ассоциации.

– Когда заработает эта система, необходим единый начальник для учета всех процессов утилизации и прозрачности. Об этом также много говорили в нашей стране, - подчеркивает заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам ООО «Деловая Россия» Ильдар Неверов. - Нет сомнений, что программа должна заработать к 2022 году. Экосбор должен в существенно больших размерах поступать в бюджет РФ, и он должен быть окрашен. Эти средства будут весомым подспорьем в финансировании изменений в мусороперерабатывающей индустрии, которые намечены в России. И так необходимы бизнес-сообществу.

Недостаточно просто переработать отходы - необходимо еще наладить сбыт вторсырья, считает Юлия Кузовлева, заместитель гендиректора компании «Орис Пром» (предприятие занимается переработкой шин). Покупателя нужно убедить в необходимости использования вторсырья. В противном случае утилизатор потеряет экономический интерес и перейдёт на другую деятельность с более ликвидными отходами.

– Определен норматив в 7400 рублей, это хорошая цена. Но пока ни один утилизатор не получил данный норматив для системы сбора за тонну сырья, - рассказывает Юлия Кузовлева. - Когда начиналось, то норматив составлял 3500 рублей, сейчас - до 2000 или 1000 рублей за тонну. Если норму повысить, то финансовых средств будет больше, если выбрать честных утилизаторов, которые будут физически собирать этот отход, открыто играть на рынке, то ситуация изменится, будут появляться мощности по переработке.

Фото: Валерия ТИТОВА

СОКРАЩЕНИЕ ПОЛИГОНОВ И СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

Новая концепция РОП станет драйвером для перехода к экономике замкнутого цикла, убежден Алексей Сергеев, исполнительный директор «Лиги переработчиков макулатуры». Создание такой экономики не только приведёт к сокращению полигонов, но и позволит создать новые рабочие места и повысит конкурентоспособность страны. При этом с каждым годом пробуксовки введения РОП Россия вынуждена тратить миллиарды долларов на ликвидацию свалок и рекультивацию полигонов.

– При этом производители товаров по-прежнему не задумываются о том, чтобы их упаковка перерабатывалась, они не заинтересованы в увеличении платежей в систему, а без этого экономическая модель системы не работает, - уверен Алексей Сергеев.

Он отмечает, что последние шесть лет показали бессмысленность ожидания: переговоры с производителями товаров могут длиться бесконечно. Только решительные действия государства и скорейшее внедрение РОП обеспечат реализацию задач, поставленных президентом страны, и спасут Россию от мусорного коллапса.