Чего добилась Украина за 30 лет независимости, как Талибан* повторяет судьбу большевиков 1917 года и почему ковид уничтожил шоу-бизнес

1 место. Темные времена. Земфира заявила, что ковид уничтожил шоу-бизнес (слушать)

2 место. «До сих пор очень сильно люблю его»: Ивлеева и Элджей развелись (слушать)

3 место. От потенциальной Франции до Албании: чего добилась Украина за 30 лет независимости (слушать)

4 место. «Тащилка еще не отросла»: Гоблин ответил на мечты Зеленского притащить Крым в Украину (слушать)

5 место. «Может получить работу в России после отставки»: Жириновский предположил, зачем Меркель прилетела в Москву (слушать)

6 место. Геннадий Зюганов: За 20 лет, пока нас американцы отравляли афганскими наркотиками, мы потеряли море людей (слушать)

7 место. Владимир Сунгоркин: Талибан* похож на большевиков 1917 года (слушать)

8 место. Пропавшая под Смоленском годовалая девочка выживала двое суток в лесу (слушать)

9 место. Михаил Кожухов: В рядах Талибана* - российские граждане-мусульмане (слушать)

10 место. Михаил Хазин: Рост цен остановить можно. Но кто сказал, что правительство это хочет делать (слушать)

*Запрещенная в России террористическая организация