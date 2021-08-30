Президент Турции активно защищает свою честь в судах: 38000 исков

Турецкая оппозиция утверждает, что лидер страны активно использует статью об оскорблении президента для борьбы с несогласными Фото: REUTERS

Согласно статистике, которую обнародовал турецкий оппозиционный депутат Гюлизар Бичер-Караджа, за время своего нахождения у власти президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подал боле 38,5 тысячи исков против граждан Турции за «оскорбление президента».

Иски поданы Эрдоганом в период с 2014 по 2020 год (за текущий год информации пока нет). Общее их количество составляет 38581, что в среднем составляет без малого 6,5 тысячи исков в год, что в десятки раз превосходит количество жалоб, поданных в суд предшественниками Эрдогана.

Впрочем, не все иски становятся причиной для вынесения приговоров. Так, за последние 3 года в результате рассмотрения более 30 тысяч соответствующих обращений было осуждено 10,7 тысячи человек, то е есть, практически каждый третий.

Турецкая оппозиция утверждает, что лидер страны активно использует статью об оскорблении президента для борьбы с несогласными.

В конце июля Эрдоган заявил о готовности отозвать все поданные им иски, однако выполнил ли он свое обещание – пока неизвестно.