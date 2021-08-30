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В мире30 августа 2021 9:20

Жители немецкого города ищут жену для своего мэра

Более двух сотен немок откликнулись на призыв сердобольных горожан
Юрий МАЙБОРОДА
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Сам мэр отказываться от помощи горожан не стал, хотя ранее и заявлял о том, что у него все в порядке

Сам мэр отказываться от помощи горожан не стал, хотя ранее и заявлял о том, что у него все в порядке

Фото: Facebook

Жители небольшого немецкого городка Зигмарсцель не на шутку встревожены семейным положением своего градоначальника – за 7 лет, проведенных на посту мэра, Йорг Агте так и не женился, а все свое время проводит в ратуше.

Сердобольные горожане решили помочь любимому бургомистру и взялись искать для него супругу, что называется, всем миром.

В этом году добровольцы установили перед ратушей майское дерево (по традиции в некоторых районах Германии на таких деревьях, устанавливаемых накануне Вальпургиевой ночи, юноши пишут имена возлюбленных) с большим сердцем и надписью «Bürgermeister sucht Frau» («Бургомистр ищет жену»).

История стала популярной не только в немецких соцсетях, но и в СМИ: в результате на призывы жителей Зигмарсцеля откликнулось более 200 женщин, выразивших желание занять место первой леди города.

Сам мэр отказываться от помощи горожан не стал, хотя ранее и заявлял о том, что у него все в порядке, и даже отправился на свидание с некоторыми претендентками на его руку и сердце.

В общей сложности бургомистр встретился уже с семью кандидатками (ради одной из них ему пришлось съездить в Мюнхен), но выбор свой пока так и не сделал.

Жители города попыток женить мэра не оставляют, поскольку уверены, что он, с одной стороны, слишком много работает, а с другой – ничуть не хуже французского президента Николя Саркози или главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, которые обзавелись семьями, находясь на высоких постах.

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