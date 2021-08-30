В Орловской области нашли место казни нацистами и бандеровцами сотен советских граждан

На место предполагаемого расстрела и захоронения, расположенного в районе деревни Пешково Знаменского района Орловской области выехала следственно – оперативная группа Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина организована доследственная проверка по фактам расстрела нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны жертв из числа мирного населения в Орловской области.

Там, в районе деревни Пешково энтузиасты из "Поискового движения России" нашли скелеты двух женщин и мужчины. Первым подняли из земли останки ребенка, который был убит украинскими приспешниками нацистов. Рядом с ним обнаружена нательная иконка и гильза от винтовки.

Ранее об этой страшной странице истории сообщило местное Управление ФСБ России.

Из архивных материалов следует, что немецким карательным отрядом под названием "Украинская компания", созданном в июне 1942 года и численностью около 50 человек, командовал бывший офицер Красной Армии Николай Мирошниченко по прозвищу "Гетман", сдавшийся в плен в 1941 году, командир 1-го взвода Иван Баюров, командир 2-го взвода Иван Зеркаль, командир 3-го взвода Алексей Пересыпкин.

Следствие имеет данные, что Иван Баюров в июле 1942 года командовал расстрелами жителей деревень Знаменского района Орловской области. Также есть показания о расстрелах членами карательного отряда "Украинская компания", которым командовал "Гетман" мирных жителей деревень Знаменского района Орловской области в июле 1942 года, в том числе жителей д.Пешково, д.Сенак, п. Веселый, д.Узкая, д.Каменка и других населенных пунктов – стариков, женщин, детей.

После Великой Отечественной войны большинство коллаборационистов казнили, потом расстреливали в лесах и без огласки там же закапывали в оврагах вплоть до середины 50-х годов. Но в 70-х годах партийное руководство СССР стало вновь заигрывать с националистами. В местных газетах публиковались переводы на украинский язык русские тексты, стали популяризироваться украинские песни. И многие зверства бандеровцам быстро забыли. Что из этого вышло, можно увидеть теперь на Украине. И вот теперь, через 76 после Победы, мы узнаем новые подробности их зверств.

- На место предполагаемого расстрела и захоронения, расположенного в районе деревни Пешково Знаменского района Орловской области выехала следственно – оперативная группа в составе: исполняющего обязанности руководителя следственного управления Павла Ермакова, следователей по особо важным делам отделения по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следователей-криминалистов, которыми организовано проведение осмотра места происшествия, в ходе которого обнаружены останки двух погибших, проведение осмотра продолжается. По завершении осмотра запланировано назначение судебно-медицинских, генетических экспертиз, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

УФСБ России по Орловской области поручено установление очевидцев преступления, родственников погибших. Это будет необходимо, чтобы возбудить уголовное дело, а эксперты смогли установить личности погибших.