Двадцатиметровый мультимедийный светодинамический фонтан и сто кустов сирени: калужане получают роскошные подарки

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

28 августа в парке рядом с новым зданием Калужского театра юного зрителя открылся мультимедийный светодинамический фонтан. В торжественной церемонии его открытия принял участие губернатор Владислав Шапша.

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

Средства для реализации проекта выделены из благотворительного фонда Сбербанка. Фонтан оснащён видео проектором и лазерной системой для передачи изображений на водную гладь. Чаша подсвечивается специальными фонарями. Работа фонтана сопровождается музыкой. Диаметр чаши – более двадцати метров. Центральная её часть выполнена в виде специальной арки. Водная композиция включает девять гидравлических групп, которые формируют 264 динамические струи.

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

«Умный» фонтан работает в различных режимах, может изменять наклон струй и демонстрировать различные водные фигуры. Действо сопровождают разно жанровые музыкальные мелодии. Водный «фейерверк» в вечернее и ночное время подсвечивается разноцветной светодиодной подсветкой.

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

«Фонтан – это замечательный подарок Калуге. Он станет еще одной визитной карточкой областного центра, а парк – новым центром притяжения горожан и туристов», – отметил во время запуска искусственного водопада Владислав Шапша.

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

В этот же день на набережной Яченского водохранилища Калуги заложили символическую Аллею дружбы. В посадке саженцев вместе с гостями, прибывшими на юбилейные торжества, принял участие глава области Владислав Шапша.

Глава региона и гости города посадили на набережной кусты сирени, которые привезла в дар калужанам делегация Белгородской области. Сто кустов сирени десяти сортов выращены в ботаническом саду Белгородского государственного национального исследовательского университета. Растения размножены in vitro, то есть с использованием современных биотехнологических приёмов, поэтому устойчивы к различным заболеваниям.

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

В настоящее время благоустройство набережной Яченского водохранилища идет полным ходом. Благоустройство территории осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На первом этапе здесь проложены наружные сети дождевой канализации и обустроены очистные сооружения. Также на набережной проведены работы по устройству площадок, тротуаров, велосипедной дорожки, проведено освещение. На территории высажены деревья, кустарники, обустроены цветники и клумбы. Сделано ограждение лестниц и оборудован нижний променад.

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

Вскоре начнётся второй этап работ по благоустройству набережной Яченского водохранилища, но уже в настоящее время это место отдыха пользуется большой популярностью у калужан и гостей города.