ФСБ впервые покажет документы о зверствах последних самураев

Японцы проводили испытания бактериологического оружия над военнопленными. Фото: Моримура Сэйити, "Кухня дьявола"

- Документы так называемого "Нюрнберга на Амуре" будут впервые показаны широкой публике 6 сентября на историко-документальной выставке "Дальневосточный Нюрнберг – документальная летопись Хабаровского процесса", проходящей в Доме официальных приемов Правительства Хабаровского края (г. Хабаровск, ул. Шевченко, 3А), - сообщили в ФСБ России.

Показ рассекреченных архивов судебного процесса над японскими военными преступниками, который прошел в 1949 году, организован сотрудниками Центрального архива ФСБ России в рамках проекта "Без срока давности". Также на фоне выставки пройдет международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы" .

В сообщении отмечается, что официальный Токио ранее не принял обвинения: "состоявшийся 25-30 декабря 1949 года в Хабаровске открытый судебный процесс Военного Трибунала Приморского военного округа над 12 бывшими японскими военными, служившими в Квантунской армии, в том числе пятью генералами, стал выражением принципиальной позиции СССР по отношению к бактериологической угрозе и осуждением преступлений против человечности, которые не были учтены Токийским трибуналом, проходившим с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года".

В сообщении отмечается, что Хабаровский процесс носил открытый характер и его материалы публиковались в средствах массовой информации, однако значительная часть трофейных документов, протоколов допросов и собственноручные показания солдат, офицеров и вольнонаемных японской армии не была доступна исследователям.

А они красноречиво свидетельствуют о наличии в Маньчжурии в непосредственной близости от границ СССР разветвленной базы по производству бактериологического оружия и планах по его использованию против СССР и других стран, а также о фактах его применения, в том числе испытаниях на живых людях.

Среди представленных на выставке документов показания бывшего главнокомандующего Квантунской армии генерала Ямада Отодзоо, генерал-лейтенанта медицинской службы Кадзицука Рюдзи, генерал-майора медицинской службы Кавасима Киоси и многих других командующих японскими лагерями смерти и секретными лабораториями. Впервые будут представлены документальные материалы о расположенном недалеко от Харбина лагере для русских "Хогоин" (в переводе на русский язык "Приют"), откуда пленников направляли в качестве подопытных в созданные на территории Маньчжурии японские военные подразделения – отряды №731 и 100, занимавшиеся подготовкой бактериологической и химической войны.

- Отобранные для выставки документы безапелляционно свидетельствуют о нарушении Японией договора с Советским Союзом о взаимном нейтралитете и подготовке японскими милитаристами войны на Дальнем Востоке. Они раскрывают правду о планируемых и уже свершившихся преступлениях против мира и человечности со стороны милитаристской Японии, - говорится в анонсе выставки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Японцы готовили диверсантов со шприцами-тростями и ядовитыми зонтами: ФСБ рассекретила документы "фабрики смерти"

Спецслужба показала архивы о бесчеловечных опытах над советскими гражданами в японских концлагерях (подробности)