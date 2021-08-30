Сопли, кашель, карантин: как выяснить причину частых заболеваний у ребенка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стрептококки

Природу частых заболеваний с респираторными синдромами можно и нужно выяснить. Детский иммунитет слабее взрослого, поэтому он более подвержен инфекционным заболеваниям и аллергиям.

Основная причина большинства инфекционных заболеваний у детей – стрептококки. Они вызывают фарингит, тонзиллит, пиодермии, пневмонию, скарлатину, а также в ряде случаев приводят к поражению суставов, почек и сердца. Особенно опасны стрептококки группы А: они вырабатывают токсин, разрушающий эритроциты.

Стрептококки – бактерии, поэтому с ними можно бороться антибиотиками. К сожалению, встречаются виды, устойчивые к антибактериальной терапии. Также стоит помнить, что назначать любые антибиотики может только врач – нельзя употреблять их по принципу «помогли сыну подруги – помогут и нам».

Помимо этого, стрептококковая инфекция может протекать в нетипичной или стертой форме, когда симптомы незначительны или отсутствуют. Это может привести к тому, что ребенку не назначат лечение вовремя, или он не получит его совсем. В будущем это может привести к серьезным осложнениям.

Уточнить «вину» стрептококков во внеочередных каникулах у ребенка поможет анализ на антистрептолизин-О, или АСЛО. Это антитела, которыми организм реагирует на токсин бактерий стрептолизин-О. АСЛО вырабатываются примерно через неделю после начала инфекции. Максимального значения этот показатель достигает через 3-5 недель после заболевания.

Аллергии

Уже с раннего возраста у детей могут проявляться аллергические заболевания в виде атопического дерматита, аллергического ринита и бронхиальной астмы. Они способны сменять и утяжелять друг друга при бесконтрольном течении, а также могут стать причиной развития инфекции дыхательных путей.

Аллергия может быть практически на что угодно: молоко, яйца, арахис, рыба и морепродукты, фрукты, овощи, антибиотики, продукты жизнедеятельности животных, пыль, плесень, косметика, бытовая химия и растения. Также стоит знать, что в основном симптомы аллергии появляются не при самом первом контакте с аллергеном – об этом чуть позже.

Обнаружить аллергии поможет анализ на общий иммуноглобулин IgE. В норме он находится в крови в очень небольшой концентрации. Когда белок-аллерген в первый раз попадает в организм, обычно реакции никакой нет – пока IgE выработалось недостаточно.

При повторной встрече IgE соединяются с иммунными клетками, что в конечном итоге приводит к выделению гистамина – вещества, которое провоцирует расширение сосудов и сокращение гладкой мускулатуры дыхательных путей, что является причиной симптомов аллергии.

Проявлений может быть много: заложенность носа, насморк, чихание, сухой кашель, слезотечение и жжение в глазах, если аллерген находится в воздухе, тошнота или рвота, диарея при попадании его в пищеварительный тракт, высыпания по типу крапивницы в случае попадания на кожу.

Где сдать анализы

Пройти все необходимые исследования можно в Лаборатории «Гемотест» единым пакетом анализов «Детский комплекс». Он поможет оценить общее состояние здоровья ребенка, позволит вовремя обнаружить патологию и определить природу частых заболеваний с респираторными симптомами. В состав комплекса входит:

• Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ;

• С-реактивный белок;

• Иммуноглобулин Е;

• Антистрептолизин-О.

Уточнить стоимость, адреса отделений и полные правила подготовки можно на официальном сайте Лаборатории «Гемотест».