Владимир Путин рассказал об антителах к коронавирусу после прививки

Глава региона пришел на встречу с необычными предложениями. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Владимир Путин принял в Кремле губернатора Тверской области Игоря Руденю. Глава региона пришел на встречу с необычными предложениями.

А начали с обсуждения коронавируса. Руденя похвастался, что все руководство области уже по два раза успело привиться.

- Сдал анализ, и у меня получилось больше 15 тысяч единиц. Могу сказать, что действительно наша вакцина результаты показывает, - добавил губернатор.

- У меня держатся все эти показатели хорошо, - ответил президент, но точное количество антител не назвал.

В Твери хотят передвинуть местный речной вокзал со статусом регионального памятника. Оказалось, он стоит на месте Отороч монастыря 13 века, который сейчас в городе хотят восстановить (сам монастырь снесли в 30-е годы). А конкретно вокзал построен на месте знаменитой церкви.

- Это та церковь, где Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа, - сказал Руденя.

- Это только одна из версий, - парировал президент.

Губернатор предложил присвоить Бологому статус Города воинской славы. Ведь это единственный «большой узел между Москвой и Петербургом, который не был занят фашистами». Кроме этого, станцию в 80-х годах наградили орденом Отечественной войны I степени (одна такая на весь Союз, которая удостоилась ордена).

На предложение губернатора Путин конкретно ничего не ответил, но уточнил, оформлена ли заявка на получение статуса.

В конце встречи Руденя предложил президенту в 2024 году отметить 950-летие Тороппца. «Это самый старый город Тверской области. Это тот город, где венчался Александр Невский», - уточнил губернатор.

- Еще очень интересный факт: там учились два парня в XX веке, сидели за одной партой. Один из них стал конструктором «Бурана», а второй оказался в Америке и стал конструктором «Шаттла», - удивил Руденя.

- Хорошо, - ответил Путин на предложение отпраздновать юбилей Торопца.