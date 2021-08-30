Российские военнослужащие стали чемпионами "Армейских международных игр-2021"

Игры проходят с 22 августа на 23 полигонах и в акваториях 3 морей – Каспийского, Аравийского и Японского. Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Российские военнослужащие стали победителями в девяти завершившихся конкурсах Армейских международных игр-2021, прошедших на территории России, Катара и Ирана.

Игры проходят с 22 августа на 23 полигонах и в акваториях 3 морей – Каспийского, Аравийского и Японского. Конкурсы принимают 11 стран: Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан и Россия. Они завершаться 4 сентября, но уже понятно, кто одержал безусловную победу.

- В соревнованиях "Морской десант", "Мастера автобронетанковой техники" и "Военное ралли" российские команды установили шесть мировых рекордов. Еще в шести завершенных конкурсах "Конный марафон", "Кубок моря", "Безопасный маршрут", "Инженерная формула", "Меридиан", "Саянский марш" конкурсанты выступили без штрафных баллов, - перечислили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что военнослужащие России занимают "первое место в общекомандном зачете в промежуточном рейтинге стран-участниц игр и уверенно лидирует еще в восьми конкурсах". И по предварительным подсчетам в 33 из 34 состязаний российские военнослужащие занимают призовые места.

В армейских конкурсах было достигнуто 20 мировых рекордов. Большинство из них – 13 рекордов – принадлежат России, а 8 – представителям Китая и Узбекистана.

Всего в конкурсах АрМИ-2021 приняло участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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