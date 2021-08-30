Переговоры с начальником штаба Национальной народной армии Алжира корпусным генералом Саидом Шанегрихой провел в ходе рабочей поездки в эту страну заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин. Фото: Минобороны РФ

Переговоры с начальником штаба Национальной народной армии Алжира корпусным генералом Саидом Шанегрихой провел в ходе рабочей поездки в эту страну заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин. Именно в Алжире впервые состоялся кинологический конкурс Армейских Международных игр «Верный друг». Александр Фомин отметил высокий уровень организации мероприятия и поздравил с этим высшее военное руководство Алжира.

Фото: Минобороны РФ

- Считаю, что проведение конкурсов Армейских международных игр, как на российской территории, так и в Алжире будет способствовать еще большему укреплению российско-алжирского военного сотрудничества, - отметил заместитель руководителя российского военного ведомства.

Фото: Минобороны РФ

Кроме того, Александр Фомин и Саид Шанегрих обсудили обстановку в сахарской области и регионе Магриб с акцентом на вопросы безопасности и перспективные направления взаимодействия в двустороннем военном сотрудничестве. Российский замминистра также венок к монументу павшим героям Алжира «Макам Шахид» и посетил музей национальной народной армии Алжира.

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ