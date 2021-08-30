«Ушла в слезах»: Юлии Савичевой отказали в виде на жительство в Португалии

Юлия с мужем Александром живут в Москве, а их дочь - в Португалии с бабушкой и дедушкой. Фото: Личный архив

Юлии Савичевой отказали в виде на жительство в Португалии. Артистка не сможет въехать в эту страну, чтобы увидеться с четырехлетней дочкой. Из-за пандемии певица не видела Аню уже год. Девочка живет в Португалии вместе с бабушкой и дедушкой, родителями ее мужа Александра Аршинова. Чтобы иметь возможность ездить в Европу при закрытых границах, Юлия собрала документы и подала запрос на вид на жительство. Однако во время последнего визита в посольство Португалии выяснилось, что у нее снова не хватает каких-то бумаг.

- Я впервые сталкиваюсь с этой бумажной волокитой. В августе мы в очередной раз приехали в посольство Португалии с пакетом документов на вид на жительство, и снова отказ, потому что каких-то бумаг не хватает. А я уже год не видела ребенка. Все сталкиваются с этим процессом, но матери это особенно тяжело. Я ушла в слезах из посольства, - рассказала Савичева в интервью РИА «Новости».

Певица заявляет, что не собирается навсегда уезжать из России – она намеревается жить на две страны.

- Мы жители мира. Я люблю и Россию, и Португалию. Я и родной Курган люблю, это сокровенное место, которое я не смогу покинуть, – подчеркнула Савичева.

В Португалии еще в середине 90-х обосновались родители Аршинова. Юлии и Александру так понравилась эта страна, что они тоже купили там дом. Затем в 2017 году родилась дочка Анна, которую Савичева хотела растить в Португалии. Юлия намеревалась переселиться в Европу. Но в итоге артистка оставила дочь в Португалии с бабушкой и дедушкой, а сама вместе с Александром вернулась в Россию, чтобы зарабатывать на жизнь. Раньше Юлия и ее муж летали в Португалию раз в полтора-два месяца. Но из-за пандемии разлука затянулась.

Многие критикуют супругов за то, что они отправили Аню в Европу к бабушке и дедушке и совсем не видятся с дочкой. Юлия объясняет, что в Португалии условия лучше для того, чтобы растить ребенка.

- В Португалии у нас большой дом в сельской местности. Своя земля, бассейн, сад, овощи с грядки. Аня ходит в садик, - рассказывала Савичева. - Сравните все это с жизнью в квартире в центре Москвы. Я постоянно работаю, часто в разъездах. Возвращаюсь домой поздно - уставшая и нервная. А когда приезжаем в Португалию, я полностью посвящаю себя ребенку. Это совсем другое ощущение от восприятия родителей. Мы сейчас часто общаемся в онлайн-режиме.