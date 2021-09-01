Авито Работа подскажет, каким работодателям можно доверять

Сервис Авито Работа начал проверять работодателей и кадровые агентства на финансовую и юридическую благонадежность. Вакансии работодателей, прошедших проверку, отмечены значком «Компания проверена».

Для соискателя это обозначение говорит о том, что вакансия размещена от действующей компании, созданной не меньше полугода назад. Вы можете быть уверены, что работодатель не проходит процедуру банкротства и исправно платит налоги. Кроме того, отметка «Компания проверена» говорит о том, что аккаунт размещает вакансии на Авито более трех месяцев, не имеет постоянных жалоб от пользователей и не нарушает правила сервиса.

Нововведение защищает соискателей от недобросовестных работодателей, а компаниям поможет привлечь большее внимание на открытые вакансии - кандидаты охотнее откликаются на вакансии со значком.

- Авито пользуется половина тех, кто ищет работу через Интернет. Мы знаем, что людям важно найти стабильную работу и надежного работодателя, поэтому хотим помочь сделать правильный выбор. Безопасность пользователей - приоритетная задача для нас как крупнейшего сервиса по поиску работы, - подчеркнул Артем Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

КАК ПРОВЕРЯЮТ КОМПАНИИ

Процедура проверки простая. Работодателю необходимо ввести данные ИНН в аккаунте на Авито и подтвердить его пополнением баланса. Подтверждение осуществляется переводом любой суммы с расчетного счета компании на баланс в аккаунте. Это необходимо для подтверждения юрлица.

Если финансовые и юридические риски работодателя не обнаружены, то после поступления проверочного платежа на счет аккаунту присваивается отметка «Компания проверена». Обмануть сервис не получится.

- Скоринговая платформа Авито на базе искусственного интеллекта учитывает десятки показателей из системы СПАРК, ЕГРЮЛ, а также данные поведения аккаунта на сервисе. Например, если финансовые и юридические риски минимальны, но аккаунт имеет множество жалоб и блокировок, то работодатель не получит отметку, - пояснили в пресс-службе Авито.

ВАЖНО

ОБМАНУТЬ СЕРВИС НЕ ВЫЙДЕТ

По состоянию на середину августа отметку о благонадежности получили 35% вакансий, размещенных на сайте. При этом Авито оставляет за собой право отзывать значок, если обнаружит, что компания нарушила какое-либо из условий. Восстановить статус непросто - подать заявку компания сможет только через шесть месяцев, и лишь при условии, что за работодателем не было зафиксировано новых нарушений.

ЦИФРЫ

- 1,5 млн работодателей зарегистрированы на Авито работа.

- 16,9 млн человек ежемесячно ищут работу с помощью этого сервиса.

- 2,9 млн резюме размещено на сайте.

- 685 тысяч активных вакансий имеется на данный момент.