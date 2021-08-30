Молодежный день пройдет на Всероссийской неделе охраны труда

Мероприятие состоится в Сочи 6-9 сентября

9 сентября в рамках VI Всероссийской недели охраны труда в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи пройдет Молодежный день. В программе – сессии и кейс-баттл по разработке трендов развития охраны труда и промышленной безопасности. Среди тем – охрана труда в креативных индустриях, новые технологии в охране труда, волонтерская повестка и многое другое. Активное участие в дискуссиях с молодежью примут представители Министерства труда и социальной защиты РФ.

Первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко подчеркнул, что Молодежный день ВНОТ – это платформа, где можно представить перспективные проекты, идеи, задать вопросы, которые беспокоят молодое поколение, встретиться с будущими нанимателями. «Для нас важно поддержать интерес молодежи к теме охраны труда, максимально вовлекать их в дискуссии, тем самым создавая условия для успешной профессиональной самореализации будущего поколения», – отметил он.

«Главными героями заключительного дня Всероссийской недели труда станут молодые специалисты и студенты профильных вузов. Самые серьезные темы будут представлены не только в деловых, но и игровых интерактивных форматах. В неформальной обстановке будем обсуждать вопросы будущего всей сферы, поговорим о мировых тенденциях, охране труда в креативных индустриях. Это возможность для молодежи не только пообщаться с ведущими экспертами и представителями министерства, но и зарекомендовать себя перед потенциальными работодателями», – рассказала руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Откроет Молодежный день сессия «Молодежь и охрана труда: креативные и изобретательские решения. Нестандартный подход – необходимость для современного цифрового общества». Участники обсудят новые технологии в охране труда – начиная от формирования правильной подачи информации (геймификация, виртуальная реальность) и заканчивая изобретательскими решениями молодых инженеров.

На примере театра, телевидения и кинопроизводства будет обсуждаться охрана труда в креативных индустриях. Среди вопросов – ненормированный рабочий день, необходимость укладываться в жесткие сроки работ, конкуренция на ограниченном рынке труда, ночная работа, гастроли, частые дубли.

Отдельным направлением программы Молодежного дня станет кейс-баттл по разработке трендов развития охраны труда и промышленной безопасности. В нем участвует два потока – студенты и молодые специалисты ведущих компаний. Участники проанализируют тренды охраны труда в 2021 году, оценят плюсы и минусы и предложат тренды на будущее. По итогам баттла представят дорожную карту трендов развития охраны труда и промышленной безопасности на 2022 год. В рамках мероприятия также пройдут лекции представителей Министерства труда и социальной защиты РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором – Фонд Росконгресс.