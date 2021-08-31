Ученые доказали: с возрастом умственные способности могут улучшаться

Фото: Shutterstock

Долгое время считалось, что пожилой возраст ведет к значительному снижению когнитивных способностей. Однако научная работа коллектива Медицинского центра Джорджтаунского университета разбивает эту точку зрения в пух и прах. Она показывает, что некоторые функции мозга у людей почтенного возраста не то что не ухудшаются, а наоборот - могут только улучшаться.

Речь идет об участках мозга (а вернее, их нейронных сетях), которые напрямую связаны со многими когнитивными способностями, такими как долговременная память, самоконтроль, ориентация в пространстве и так далее.

- Результаты нашего эксперимента показывают, что эти важнейшие мозговые функции с возрастом действительно могут улучшаться. Хотя долгое время считалось наоборот - чем человек старше, тем его когнитивные навыки хуже, - говорит руководитель исследования Майкл Т. Ульман, доктор философии, профессор Кафедры нейробиологии и директор Лаборатории мозга и языка города Джорджтауна (США). – Наш эксперимент опроверг эти устоявшиеся стереотипы, и теперь это будет иметь важнейшие последствия для современной медицины и науки.

Во время исследования ученые изучили работу определенных участков мозга на примере 702 добровольцев в возрасте от 58 до 98 лет. Особое внимание нейробиологов было сосредоточено на сетях мозга, участвующих в таких функциях, как:

- предупреждение (то есть, готовность мозга получать и перерабатывать поступающую информацию),

- ориентация (способность правильно определять окружающее пространство, свое местоположение и положение других людей и объектов),

- исполнительная функция (в нейропсихологии - система процессов, позволяющая планировать и изменять свои действия в зависимости от ситуации и контекста, включают, в том числе, процесс «торможения»ненужных реакций).

Чтобы было проще понять, что это за функции, один из авторов исследования профессор Жоау Вериссимо, доцент Лиссабонского университета, приводит пример:

- Например, когда вы ведете машину, предупреждение - это когда вы увидели дорожный знак, оповещающий о приближении к перекрестку с круговым движением, и ваш мозг считал это. Функция ориентации «включается», когда вы переключаете свое внимание на неожиданное движение, например на пешехода где-то сбоку. А исполнительный навык (иначе, торможение) позволяет вам не отвлекаться, например, на свою попутчицу или рекламные щиты, чтобы вы могли сосредоточиться на вождении.

Так вот, исследование показало, что только способность к предупреждению на самом деле снижается с возрастом. А вот навыки ориентации и исполнительного торможения не только не снижаются, но даже нередко улучшаются с возрастом. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behavior.